Çiftlik Bank sanal saadet zinciri girişimi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
, Çiftlik Bank
ile ilgili, "Sanal anlamda bir saadet zinciri oluşturma teşebbüsü olduğu görülüyor" dedi. Konu ile ilgili incelemenin sürdüğünü belirten Tüfenkci, şu bilgileri verdi: "En son Çiftlik Bank'ın 'bank' kelimesinden dolayı 3 ay reklamlarını durdurma cezası vermiştik. Çünkü Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'ndan 'bank' kelimesini kullanmak için izin alınması gerekiyor. Böyle bir izin almadan faaliyete geçtikleri için reklamlarını durdurduk. Ama esas faaliyetleriyle ilgili incelemeleri de son aşamaya getirdik. Arkadaşlarımız bunu etraflıca inceliyor. Sanal anlamda bir saadet zinciri oluşturma teşebbüsü olduğu görülüyor."