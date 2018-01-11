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Ertem: 200 baz puan gerileyecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı , un Nisan'a kadar 150-200 baz puan gerileyeceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 11.1.2018 11:40
Ertem: Enflasyon 200 baz puan gerileyecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı , un Nisan'a kadar 150-200 baz puan gerileyeceğini söyledi.

Bir televizyon programının canlı yayınında konuşan Ertem, "Nisan ayına kadar enflasyon 150-200 baz puan geriler." dedi.

"Gıda fiyatlarında spekülasyonlar ortadan kaldırılmalı" diyen Başdanışman, döviz kuları için de değerlendirmelerde bulunarak 2018'de çok yüksek bir seyir beklemediğini ifade etti.

Ertem, "Kur tarafında çok olumsuz bir seyir izlenmeyecek." dedi.

Ayrıca Ertem, 2017 büyümesinin yüzde 7 veya üzerinde geleceğini ifade etti.

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Ertem: Enflasyon 200 baz puan gerileyecek
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