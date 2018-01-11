Hazine’ye içeride ve dışarıda 3 kat talep

Geçen yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme performansı ile dünyanın zirvesine çıkan ve piyasaları hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelen Türkiye, 2018'e de hızlı başladı. Hazine'nin, 2018'in ilk yurtdışı borçlanmasına talep yağarken, iç piyasada gerçekleşen 2 yıl vadeli tahvil ihalesine de ilgi beklentileri aştı.

YABANCILAR KAPIŞTI

Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla önceki gün Citigroup, Deutsche Bank ve HSBC'ye yetki vermişti. 17 Şubat 2028 vadeli tahvil ihracında miktar 2 milyar dolar oldu. 200'den fazla yatırımcının ihracın üç katı talep gösterdiği tahvilin yüzde 35'i İngiltere, yüzde 25'i ABD'li yatırımcılara satıldı. 2018'de uluslararası piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6.5 milyar dolar tutar olarak planlanan dış finansman programının üçte birine karşılık gelen 2 milyar dolarlık kısmı tamamlandı.

İLK İHALEYE YO ĞUN İLGİ

Ocak ayında 10 milyar liralık iç borç servisine karşılık 7.7 milyar lirası piyasadan olmak üzere 10 milyar liralık iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine, bu yılın ilk iç borçlanma ihalesini de salı günü gerçekleştirdi. 2 yıllık gösterge tahvilin ihracı için gerçekleştirilen ialede 657.8 milyon liralık net satışı yapılırken, ihaleye 1.9 milyar lira ile satışın 3 katı teklif geldi.