Turkcell, Türk Telekom'u ağırladı

Türkiye telekomünikasyon sektörü, daha önce benzerine rastlanmayan bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Türk Telekom CEO'su Doany, Turkcell Akademi Liderlik Gelişim Programı kapsamında gerçekleşen "C-Lounge" oturumunda Turkcell çalışanlarıyla buluştu.

Kendi alanında önemli işlere imza atan, vizyoner ve örnek kişiliğiyle dikkati çeken Paul Doany, Turkcell çalışanlarıyla sektör deneyimleri, başarılı liderlik yolculuğu ve dijital dönüşüme duyduğu heyecanı paylaştı.

Paul Doany, Türk Telekom'u özelleştirme sonrası organik ve inorganik büyüme imkanlarını değerlendirerek güçlü bir grup haline getiren önemli bir isim olarak öne çıkıyor.

Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz birer rakip olabiliriz ama aynı zamanda Türkiye'yi geleceğe taşıyacak teknolojileri üreten iki önemli şirketiz." ifadelerini kullandı. Terzioğlu, Türk Telekom CEO'su Doany'e bir de teşekkür plaketi verdi.

Turkcell, "Turkcell Akademi C-Lounge" etkinlik dizisi kapsamında işleriyle sektöre imza atan isimleri çalışanlarıyla buluşturmayı hedefliyor.