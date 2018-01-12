10 milyar TL ciro yapacak

Kayseri ekonomisinin önemli aktörlerinden Boydak, 2017 Aralık ayında değişen yeni yönetimiyle birlikte hedef yükseltti. Göreve geldiğinden beri ilk kez basınla bir araya gelen Boydak Holding
CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, 2017 yılını 8.6 milyar TL ciro ve 280 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını belirterek, "2018'i yüzde 5 büyüme ve 300 milyon dolarlık ihracat, 9 milyar 675 milyar TL'lik de ciro elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.
ENERJİYE 150 MİLYON DOLAR
Önümüzdeki süreçte yeni yatırımlarla büyümeyi sürdüreceklerini aktaran Ertekin, "Merkez Çelik'in OSB'de hafriyat çalışmaları süren yatırımları var. Boytaş 6 için de 53 milyon TL'lik ek bir yatırım bütçesi oluşturduk" diye konuştu. Enerjide lisans ve ön lisans olmak üzere 503 megavatlık portföylerinin olduğunu hatırlatan Ertekin, bu alana önümüzdeki dönemde yatırımlar yapacağını açıkladı. Faaliyette 11 HES yatırımları olduğunu belirten Ertekin, "HES'e daha fazla yatırım düşünmüyoruz. Ancak Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın yeni enerji vizyonu doğrultusunda hareket edeceğiz. 2018'de rüzgâr enerji santrali (RES) ve güneş enerji santrallerine (GES) 150 milyon dolarlık yatırım yapacağız" diye konuştu.
ERCİYES'E TANITIM DESTEĞİ
Boydak'ın
Kayseri ekonomisine katkısının her zaman süreceği bilgisini veren Ertekin, şunları kaydetti: "Halihazırda İstikbal Kayserispor'un forma sponsoru. Desteklerimiz artacak. Erciyes Dağı
da bölgenin çok önemli bir turizm değeri. Kayak sporuna gelenler kişi başı bin 900 dolar gelir bırakıyor. Bu nedenle Erciyes'i kayakseverlerin tercihi haline getirmek için tanıtama destek olmak istiyoruz. Belediye başkanımız da kabul ederse bunun için çalışmalara başlayacağız."
SATIŞ GÖRÜŞMESİ YOK
Toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ertekin, holding şiketlerine ilişkin satış iddialarına da cevap verdi. "Fişek fabrikasının dışında hiçbir şirketin satışı yok" diyen Ertekin, şunları anlattı: "Fişek fabrikası da stratejik bir şirket olduğu için mahkeme süreci bitmeden devredildi. Şu an bu firma TSK'ya mermi üretiyor. Diğer şirketlerin yargı süreci tamamlanmadan satışı söz konusu olmaz."