Haberler Ekonomi Haberleri 10 milyar TL ciro yapacak

10 milyar TL ciro yapacak 2017 sonunda yönetimini değiştiren Boydak, hedef büyüttü. 2018’de 300 milyon dolarlık ihracat, 9.6 milyar liralık da ciro yapacak olan şirket, enerjiye de 150 milyon dolar yatıracak

Giriş Tarihi: 12.1.2018