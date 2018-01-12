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ABD 'ndan Bitcoin uyarısı

ABD Steven Mnuchin, birimleri konusunda en büyük riskin terör örgütleri ve suç şebekelerinin kripto para birimlerini kötü işleri için kullanması olduğunu belirterek, ülkesinin diğer G20 üyeleri ile Bitcoin gibi dijital para birimlerinin "İsviçre banka hesaplarına" dönüşmemesi için çalışacağını bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 00:43 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 00:46
ABD Hazine Bakanı'ndan Bitcoin uyarısı

Washington Ekonomi Kulübünün düzenlediği panele katılan Mnuchin, yeni vergi düzenlemesine, borç tavanına ve birimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yasalaşan vergi indirimlerinin nihayetinde bütçe açısından nötr olacağını savunan Mnuchin, vergi gelirlerinin hızlanan büyüme sayesinde 1 trilyon dolardan fazla artacağını ve bunun vergi indirimlerini dengeleyeceğini ifade etti.

Mnuchin, federal hükümetin yeni vergi yasasını uygulayabilmesi için vergi uzmanlarına ihtiyaç duyduğunu belirtirken, Kongrenin süresi dolan borçlanma limitini yükseltmesinin söz konusu işe alımlar açısından da önem arz ettiğini vurguladı.

Dijital para birimleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Mnuchin, bu konudaki en büyük riskin terör örgütleri ve suç şebekelerinin kripto para birimlerini kötü işleri için kullanması olduğunu belirtti.

Mnuchin, G20'nin dijital para birimlerine yönelik denetimleri ele almaya hazırlandığına işaret ederek, "G20 ile çok yakın çalışacağımız alanlardan biri, bunun (dijital para) İsviçre banka hesaplarına dönüşmemesi olacak." ifadelerini kullandı.

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ABD Hazine Bakanı'ndan Bitcoin uyarısı
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