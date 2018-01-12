Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? EN GÜNCEL

12 Ocak 2018 altın fiyatları bugün ne kadar? Piyasalarda yaşanan hareketlilik birikim yapan vatandaşların sürekli bu konuyla ilgili araştırma yapmalarına neden oluyor. Peki 12 Ocak Cuma günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 160,3 seviyesinden tamamladı.

Gram altın, haftanın son işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,75 artışla 161,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını 1.077 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da 1.330 dolar ile yaklaşık 4 ayın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazancıyla 1.329 alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine ilişkin hareketlenmelerin görülebileceğini belirterek, "ABD'de enflasyon verisi altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacak. Çünkü enflasyon beklentileri karşılayamaz ise ABD'nin büyümesine ilişkin beklentiler gerileyebilir. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında enflasyonun önemi bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Altının ons fiyatında yükselişler devam ederse 1.340 dolar gündeme gelebilir. Olası düşüşlerde ise 1.300 dolar seviyelerini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının gram fiyatı altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle değer kazandığını ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 157 liranın destek, 162 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

12 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 161,22

Satış: 161,25

Çeyrek Altın

Alış: 257,68

Satış: 263,51

Yarım Altın

Alış: 513,75

Satış: 527,02

Tam Altın

Alış: 1.033,95

Satış: 1.059,69

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.063,00

Satış: 1.073,00

Ata Altın

Alış: 1.062,94

Satış: 1.089,51

14 Ayar Altın

Alış: 91,80

Satış: 91,87

18 Ayar Altın

Alış: 117,57

Satış: 117,65

22 Ayar Bilezik

Alış: 146,88

Satış: 146,99