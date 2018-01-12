Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? EN GÜNCEL

bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? EN GÜNCEL

Altın fiyatları bugün ne kadar? bugün ne kadar? sorularının cevabı haberimizde. Birikim yapma hedefi olan bireyler haftanın son iş gününde altın fiyatlarını özel olarak araştırmaya başladı. ''Çeyrek ne kadar'' ve " fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtı ise en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte altın piyasasıyla ilgili tüm detaylar... Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira oldu? Gram altın 161,5 lira, çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını 1.077 liradan işlem görüyor.

Giriş Tarihi: 12.1.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 12.1.2018 11:29
Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? EN GÜNCEL

12 Ocak 2018 altın fiyatları bugün ne kadar? Piyasalarda yaşanan hareketlilik birikim yapan vatandaşların sürekli bu konuyla ilgili araştırma yapmalarına neden oluyor. Peki 12 Ocak Cuma günü fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 161,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 160,3 seviyesinden tamamladı.

, haftanın son işlem gününe değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,75 artışla 161,5 liradan işlem görürken, 'da çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını 1.077 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının da 1.330 dolar ile yaklaşık 4 ayın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazancıyla 1.329 alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında bugün ABD'de açıklanacak verisine ilişkin hareketlenmelerin görülebileceğini belirterek, "ABD'de enflasyon verisi altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacak. Çünkü enflasyon beklentileri karşılayamaz ise ABD'nin büyümesine ilişkin beklentiler gerileyebilir. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında enflasyonun önemi bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Altının ons fiyatında yükselişler devam ederse 1.340 dolar gündeme gelebilir. Olası düşüşlerde ise 1.300 dolar seviyelerini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının gram fiyatı altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle değer kazandığını ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 157 liranın destek, 162 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

12 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 161,22

Satış: 161,25

Çeyrek Altın

Alış: 257,68

Satış: 263,51

Yarım Altın

Alış: 513,75

Satış: 527,02

Tam Altın

Alış: 1.033,95

Satış: 1.059,69

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.063,00

Satış: 1.073,00

Ata Altın

Alış: 1.062,94

Satış: 1.089,51

14 Ayar Altın

Alış: 91,80

Satış: 91,87

18 Ayar Altın

Alış: 117,57

Satış: 117,65

22 Ayar Bilezik

Alış: 146,88

Satış: 146,99

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? EN GÜNCEL
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN