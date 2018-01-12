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hacker’ı eğitimi başladı

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018
Enerji hacker’ı eğitimi başladı
Türkiye'nin en stratejik ve kritik alanlarından olan sektörüne yönelik siber tehditleri bertaraf etmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bilgi, Teknolojileri ve İletişim Kurumu () önemli bir eğitim programı başlattı. Ankara'da başlayan ve iki gün sürecek olan eğitimlerde bakanlığa bağlı 12 kurumdan 163 kişiye "enerji hackerı" eğitimi verilecek. Eğitim alacak olan uzmanlar bağlı bulundukları kurumları kötü niyetli hackerlara karşı savunacak. Eğitimle bakanlık çalışanlarının donanım ve kapasiteleri artırılacak.
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