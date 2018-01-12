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KGF’de geri dönme oranı yüzde 98 oldu

Giriş Tarihi: 12.1.2018
KGF’de geri dönme oranı yüzde 98 oldu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin geri dönme oranının yüzde 98 ile bankacılık sistemi performansının üzerinde olduğunu belirtti. Ekonomi Muhabirleri (EMD) İzmir Şubesi ile bir araya gelen Zeybekci, bu enstrümanı en küçük esnafın da kullanabileceği şekilde kalıcı hale getireceklerini söyleyerek, "Bununla ilgili çalışmalarımız bitti. Birkaç hafta içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararı olarak bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni düzenlemeyle artık 'lerimizin bu kredileri kullanma mesafesini daha aşağı indiriyoruz. En küçük esnaf, usta seviyesindeki arkadaşlarımızın da kullanmasını daha uygun hale getiriyoruz" dedi. Son dönemde hükümetin ihracata çok büyük destek verdiğini, bu konuda 'na özel olarak teşekkür ettiğini dile getiren Zeybekci, ihracatçının KDV yüklerinin giderilmesi için de bir çalışma yapıldığını belirtti.
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KGF’de geri dönme oranı yüzde 98 oldu
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