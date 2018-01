Piyasa dengelendi ithal ete gerek yok

2017'DE

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl kıymanın kilosunun 46 liraya kadar çıkması üzerine yurtdışından karkas et ithal edip piyasanın ateşini düşüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, piyasada fiyatlar dengelenince karkas et ithalatında frene bastı. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba , "Et ithalatını doğru bulmuyorum. Hatta en çok beni üzüyor ama mecbur kaldığımız zaman doğru işler yapmak zorundayız. 2018'de karkas et almayacağız. Direkt canlı hayvan alıp, kesimlerini burada yapacağız. 2018'i 'buzağılar ölmesin' yılı olarak ilan ediyoruz" diye konuştu. Fakıbaba, Sırbistan'dan et alındığı iddialarıyla ilgili ise "Sırbistan'dan şu ana kadar et alınmadı" dedi.Fakıbaba'nın bu yıl karkas et ithlatı yapmayacaklarını açıklaması sektörde memnuniyetle karşılandı. Karkas et ithalatının yüksek fiyatları regüle etmek için yapıldığını belirten Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, "Piyasada fiyatlar dengelendi. Karkas ete gerek kalmadı" dedi. Ucuz et hamlesi sonrası piyasada rekabetin arttığını, market ve kasaplarda fiyatların düşme eğilimine girdiğini vurgulayan Tunç, "Gümrük vergilerinin de düşürülmesiyle piyasa rahatladı. Üretici de üzerindeki tedirginliği attı, artık önünü görebiliyor. Hükümet bu yıl 300 binin üzerinde besilik, 100 binin üzerinde damızlık hayvan ithalatı gerçekleştirecek" diye konuştu.Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yücesan ise, Türkiye'de 300 bin ton besilik hayvan açığı olduğunu ancak bakanlığın üreticiyi destekleyici hamlelerinin piyasada rahatlama yarattığını kaydetti.Bundan sonraki hamlenin ülkedeki hayvan ırkını değiştirmek olduğunun altını çizen Yücesan, şunları söyledi: "Türkiye'de ağırlıklı olarak sütçü ırk var. Hem süt hem et verebilen verimli ırklara geçiş gerekiyor. Süt fazlalığı da bundan kaynaklanıyor. İthalat yapılırken buna dikkat edilirse et varlığı ve fiyat sıkıntısı çözülür."Kasım 2017'de Et ve Süt Kurumu (ESK) yılsonuna kadar 350 bin büyükbaş hayvan ve 66 bin ton karkas et, bu yılın ilk 5 ayında ise 152 bin baş sığır ve 51 bin ton karkas et ithalatı hedefi açıklamıştı. 20 Temmuz-21 Aralık 2017 tarihleri arasında 150 bin büyükbaş ile 36 bin ton karkas et ithalatı yapıldı. Bakanlar Kurulu kararı ile ESK'ya verilen yetki çerçevesinde 2018 sonuna kadar kullanılabilecek ithalat kotası ise 140 bin büyükbaş, 295 bin küçükbaş ve 60 bin ton karkas eti içeriyor.