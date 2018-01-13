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Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Ocak fiyatları... (GÜNCEL)

13 Ocak altın fiyatları ne kadar? bugün ne kadar? sorularının yanıtı haberimizde. Birikim yapma hedefi olan bireyler haftanın son iş gününde altın fiyatlarını özel olarak araştırmaya başladı. ''Çeyrek ne kadar'' ve " fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtı ise en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte altın piyasasıyla ilgili tüm detaylar... Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira oldu?

Giriş Tarihi: 13.1.2018 08:47 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 09:19
Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Ocak Çeyrek altın fiyatları... (GÜNCEL)

13 Ocak 2018 altın fiyatları bugün ne kadar? Piyasalarda yaşanan hareketlilik birikim yapan vatandaşların sürekli bu konuyla ilgili araştırma yapmalarına neden oluyor. Peki 13 Ocak Cumartesi günü fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

13 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 161,19

Satış: 161,21

Çeyrek Altın

Alış: 256,50

Satış: 262,31

Yarım Altın

Alış: 511,41

Satış: 524,62

Tam Altın

Alış: 1.029,22

Satış: 1.054,85

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.061,00

Satış: 1.071,00

Ata Altın

Alış: 1.058,08

Satış: 1.084,53

14 Ayar Altın

Alış: 91,38

Satış: 91,45

18 Ayar Altın

Alış: 117,03

Satış: 117,12

22 Ayar Bilezik

Alış: 146,21

Satış: 146,32

piyasalar
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Ocak Çeyrek altın fiyatları... (GÜNCEL)
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