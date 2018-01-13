Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Ocak Çeyrek altın fiyatları... (GÜNCEL)

13 Ocak 2018 altın fiyatları bugün ne kadar? Piyasalarda yaşanan hareketlilik birikim yapan vatandaşların sürekli bu konuyla ilgili araştırma yapmalarına neden oluyor. Peki 13 Ocak Cumartesi günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Alış: 161,19
Satış: 161,21
Çeyrek Altın
Alış: 256,50
Satış: 262,31
Yarım Altın
Alış: 511,41
Satış: 524,62
Tam Altın
Alış: 1.029,22
Satış: 1.054,85
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.061,00
Satış: 1.071,00
Ata Altın
Alış: 1.058,08
Satış: 1.084,53
14 Ayar Altın
Alış: 91,38
Satış: 91,45
18 Ayar Altın
Alış: 117,03
Satış: 117,12
22 Ayar Bilezik
Alış: 146,21
Satış: 146,32