Altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Ocak Çeyrek altın fiyatları... (GÜNCEL)

13 Ocak 2018 altın fiyatları bugün ne kadar? Piyasalarda yaşanan hareketlilik birikim yapan vatandaşların sürekli bu konuyla ilgili araştırma yapmalarına neden oluyor. Peki 13 Ocak Cumartesi günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

13 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 161,19

Satış: 161,21

Çeyrek Altın

Alış: 256,50

Satış: 262,31

Yarım Altın

Alış: 511,41

Satış: 524,62

Tam Altın

Alış: 1.029,22

Satış: 1.054,85

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.061,00

Satış: 1.071,00

Ata Altın

Alış: 1.058,08

Satış: 1.084,53

14 Ayar Altın

Alış: 91,38

Satış: 91,45

18 Ayar Altın

Alış: 117,03

Satış: 117,12

22 Ayar Bilezik

Alış: 146,21

Satış: 146,32