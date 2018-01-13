AVM’ler 2018’de 20 bin ek istihdam sağlayacak

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, 2017 sonu itibarıyla AVM'lerin ziyaret sayısının 2 milyarın üzerine çıkmasını, cirosunun ise 110 milyar lirayı bulmasını beklediklerini söyledi. 2018'de 13-15 yeni AVM'nin açılarak toplam sayının 410'a yükseleceğini öngördüklerini ifade eden Belgü, "2018 yılı ciro öngörümüz 125 milyar TL. Perakende sektörünün toplam istihdamı ise şu anda yaklaşık 500 bin kişi. Bu sayının önümüzdeki yıl sonuna kadar ortalama 520 bin kişiye ulaşacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

2017 POZİTİF TAMAMLANACAK

2017'nin bir önceki yıla göre ülke ekonomisi ve sektör açısından çok daha pozitif bir yıl olduğunun altını çizen Belgü şu bilgileri verdi: "2016'da yaşanan terör saldırıları ve menfur darbe girişimi hepimizi çok derinden etkilemişti. 2017 ise bir aksilik çıkmazsa pozitif bir yıl olarak tamamlanacak gibi görünüyor. Metrekare verimliğine baktığımızda yılın ilk 10 ayı itibarıyla 824 TL olduğunu görüyoruz. Örneğin Kurban Bayramı öncesindeki ağustosta metrekare verimliliği 935 TL olarak gerçekleşti ve ay bazında değişkenlik gösterebiliyor."

YATIRIMLAR BÜYÜYECEK

2017'de 17 AVM açıldığını ve toplam AVM sayısının 395'e ulaştığını dile getiren Belgü, "2017 yılını özellikle aralıkta geleceğini düşündüğümüz yüksek ciro rakamları ile pozitif bir şekilde kapatacağımızı düşünüyoruz. AVM'lerin 2017 sonu yaklaşık 110 milyar TL'lik bir ciroya ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi. Türkiye ekonomisi açısından 2017'nin 2018'le karşılaştırıldığında çok daha temkinli yaklaşılması gereken bir döneme işaret ettiğinin altını çizen Belgü, "2018 yılında ekonomik daralma beklenmiyor. İçeride ve dışarıda yaşanan yoğun siyasi gelişmeler ekonomiyi de yakından etkiliyor. Yükseliş trendine giren enflasyon, yüksek kur ve faiz baskısı hem yatırımcı hem de tüketici açısından temkinli yaklaşmayı gerektiriyor. Ancak elbette sektörümüz yatırımlarına büyümeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. 2018'de de yaklaşık 13-15 adet yeni AVM açılarak sayının 405- 410'a yükseleceğini öngördüklerini ifade eden Belgü, "2018 yılı ciro öngörümüz 125 milyar TL. Perakende sektörünün toplam istihdamı ise şu anda yaklaşık 500 bin kişi. Bu sayının önümüzdeki yıl sonuna kadar ortalama 520 bin kişiye ulaşacağını tahmin ediyoruz. 2018'de açılacak AVM'lerin maddi değer olarak 4 milyar dolar seviyelerinde olacağını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

5 YILLIK PLAN YAPARAK ÖNLEM ALABİLİRİZ

Her AVM ve perakendecinin bütçelerini yaparken dövizdeki hareketlilik için çeşitli öngörülemeyen çeşitli giderleri de bütçelediğinin altını çizen Belgü, bu bütçelerin zarar oluştuktan sonra kullanılması yerine önlem almak için kullanılmasının daha doğru olacağını söyledi. Bunun için hazırladıkları 'Stratejik Kur Riski Paylaşım Modeli'nin devlet ve bankalarla kalıcı çözümler planlamak üzerine kurulduğunu ifade eden Belgü, "Bugün Türkiye'deki tüm bankalar 'future ve option' hizmetleri veriyor. Önerimiz ve üstümüze düşen devletimizin de desteği ile maliyetleri banka, perakendeci ve AVM yatırımcısı olarak bölüşerek önlem almak. Bu sayede baştan bazı maliyetlere beraberce katlanarak 5 yıllık bir planlama yapabilir; karşılaşılacak maliyetleri önceden belirleyip paylaşarak olası sorunların önüne geçebiliriz" diye konuştu.

CİROLAR ENFLASYONUN ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

2017'nin genel olarak yaraların sarılmaya başlandığı bir yıl olduğunu, bunun somut verilerini de tüm sektörlerdeki küçük harketlenmelerle gördüklerini ifade eden Belgü, "Kasımda AVM ciro endeksimizin 2016 yılı kasım ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19.3 artış kaydederek 241 puana ulaştığını görüyoruz. Bu artışın enflasyonun yüzde 6.2 üzerinde olması da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. 2018'inde bu şekilde geçmesini umut ediyoruz" dedi.