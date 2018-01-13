Dünyaya sinemada film izletecek

Türkiye'de ve ABD'de yaptığı ön ödemeli kartlarla sinema izleme alışkanlıklarını değiştiren Türk girişimi Sinemia, 18 ayda alacağı 50 milyon dolarlık yatırımla sinema kulübü üyeliğini 9 ülkeye taşıyarak küresel oyuncu haline gelecek. Şirket, Türkiye'de 1 yılda ulaştığı hacme ABD'de 4 haftada ulaştı. Türkiye'de kişi başı 1 bilet izlenme rakamına ulaşan Sinemia, ABD'de kişi başı izlenme rakamı 5 bilet. Avrupa'da bu rakam 3 veya 4 bilet civarında.

Ön ödemeli sinema kartı projesini önce Türkiye'de, sonra ABD'de milyonlarca kullanıcıya sunan Sinemia girişiminin kurucusu Rıfat Oğuz, 18 ayda alacağı 50 milyon dolarlık köprü yatırımla tüm dünyada küresel oyuncu olmayı hedefliyor. ABD'deki operasyonunu sinema dünyasının kalbinin attığı Los Angeles'a taşıyan girişim şimdi küresel başarı için çaba harcıyor.



YAĞMURLU HAVADA SİNEMA

Yeni yatırımı ve gelecek hedeflerini değerlendiren Oğuz, "ABD 246 milyon seyircinin bulunduğu ve 11 milyar dolarlık hasılatın yapıldığı, dünyanın en önemli sinema pazarı. ABD'de hızlı büyüme ile 2018 için belirlediğimiz hedefleri 2017'nin sonunda geçmeyi başardık. Bugün Sinemia ile Türkiye, İngiltere ve ABD'de toplamda ayda 5 milyon tekil sinema severe ulaşıyoruz. Bu hızlı büyüme ve aldığımız yeni yatırımlar, 2018'de bizi daha da cesur hedefler koymaya teşvik ediyor. 2018 ortasında toplam 9 ülkede aktif olacağız. Sinema alanında yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve blockchain teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Bugünkü büyüme planlarımıza göre 2019 yılı ortasına kadar toplamda 50 milyon dolarlık yatırım almayı hedefliyoruz" dedi.

Kış aylarında insanların Sinemia'nın çok doğru bir girişim olduğunu söylerken, yaz aylarında tersini söyleyebildiğine sıkça rastladığını belirten Oğuz, aldıkları 50 milyon dolarlık Seri A köprü yatırımın kendilerini küresel oyuncu haline getireceğini ve ABD'den sonra küresel pazara odaklanmalarını sağlayacağını söyledi. Oğuz, "Ben de bir sinema tutkunuyum. Filmi sinemada izleyen insanların daha sosyal ve tüketime açık olduğunu söyleyebiliriz. Biz tüketici alışkanlıklarını doğru tahmin etmek için daha fazla yapay zeka konusundaki kaslarımızı geliştirmeye çabalıyoruz. Türk Telekom gençlik markası Selfie ile yaptığımız işbirliği ile binlerce bilet sağladık. Yani sinemaya izleyici kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.



En sık sinemaya giden 5 il

1- Diyarbakır

2- Erzurum

3- İzmir

4- Ankara

5- İstanbul

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