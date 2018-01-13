E-ticarette faturayı düşünme işine son

Hızla büyüyen e-ticaret girişimlerinin en büyük sıkıntısı anlık olarak artan ihtiyaçlar karşısında esnek çözümler geliştirememek. Bu konuda KOBİ
'lerin uygun çözüm bulması da kolay değil. E-ticaret yapan KOBİ'ler için fatura oluşturma çözümü olan Birfatura, Türk Telekom
'un girişim hızlandırma programı Pilot'un destekleği girişimler arasında yer alıyor.
KARGO FİŞİ HAZIR
Birfatura, pazaryerleri ve kendi siteleri üzerinden e-ticaret yapan KOBİ'ler için geliştirilmiş fatura oluşturma çözümü. Şirketin yoğunlaşan alışveriş döneminde fatura kesmek için gereken kapasite artışı, çok değerli zamanı bile kötü kullanmaya sebep oluyor. Birfatura, uzmanlık gerektirmeden rahatlıkla kullanılabiliyor.
KOBİ'ler, pazaryerlerine de entegre çalışan Birfatura ile tüm satış kanalları üzerinden gelen siparişleri bir ekranda görüp raporlayabilirken, siparişlerini toplu faturalandırıp kargo fişini hazırlayabiliyor. Bu durum hareket kabiliyeti kazandırırken, bir yandan da işlerin iyi gittiği dönemde sadece maliyet artıyor. Yani kullandığın kadar ödeme mantığı küçük girişimcilerin de işine geliyor.