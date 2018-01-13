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Esnafa ’de rayiç bedelle kiralama talimatı

AYD Başkanı , ’lerde bölge esnafına yer verilmesi ve kiralamanın rayiç bedel üzerinden yapılması için üyelere bilgi verdiklerini söyledi

Giriş Tarihi: 13.1.2018
Esnafa AVM’de rayiç bedelle kiralama talimatı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin önceki gün dile getirdiği "'lerde esnafa pozitif ayrımcılık" konusuna AVM yatırımcısından destek geldi. Özellikle Anadolu'da açılan AVM'lerde o bölgenin sevilen ve bilinen esnafının bulunmasını çok istediklerini dile getiren AYD Başkanı , "Esnaf iki yıl önce çıkan yönetmeliğin farkında değil. Yasalara uymak durumundayız. AVM'de çeşitliliğin ve müşteri girişlerinin artması için esnafın AVM'lerde olması bizim de istediğimiz bir şey. Ancak hiç gelen talep yok. Hatta telefon edip bilgi dahi almıyorlar" diye konuştu. Belgü AVM'ye gelen esnafa rayiç bedel üzerinden kiralama yapılması için tüm üyelere bilgi verdiklerini kaydetti.

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Esnafa AVM’de rayiç bedelle kiralama talimatı
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