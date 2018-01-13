Facebook kabuk değiştiriyor

Facebook
'un kurucusu Mark Zuckerberg
, yakın bir zaman içinde sitenin "daha az reklam, haber ve tanıtım içerecek şekilde" önemli bir değişim geçireceğini açıkladı. Zuckerberg reklam ve tanıtım gibi içerikler yerine, ön sayfada daha fazla, "aile ve arkadaş kaynaklı" paylaşımların görüneceğini söyledi. Güncelleme ile insanlara önemsedikleri kişilerle daha fazla etkileşim fırsatı sunabilmek için 'haber kaynağı' sıralamasında da değişikliğe gidiliyor. Yeni uygulama ile Facebook, insanların arkadaşlarıyla paylaşmak isteyeceği gönderileri tahmin edip akışın daha üst sıralarında konumlandıracak. Bunun yanı sıra haber kaynağı değerleri ile uyumlu olarak yakın çevrenin gönderileri öncelik kazanacak.