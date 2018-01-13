Maliyet arttı kârlılık düştü

Torunlar GYO
ile KİPTAŞ işbirliğiyle hayata geçirilen ve "En iyi kentsel dönüşüm projesi" olarak tescillenen 5'inci Levent'te teslimler başladı. 2.2 milyar liralık yatırım değerine sahip projede inşa edilen 2 bin 100 dairenin yüzde 82'si satıldı. Teslime özel kampanya fırsatı sunulan projedeki konutlar için 60 ay sıfır faiz, 120 ay ise yüzde 0.46 faiz uygulanıyor. Gayrimenkul geliştiren firmaların en dip fiyattan satış yaptığını belirten Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun
, tüketici için de bir fırsat dönemi yaşandığını dile getirdi. Konut sektöründe ciddi bir rekabet olduğunu belirten Torun kârlılığın düştüğüne dikkat çekti. İnşaat maliyetlerinin yüzde 22.1 arttığını dile getiren Torun, "Yüzde 25-30 kârlılık artık yok. Başkasının arsasında proje yaparsanız işiniz daha da zor. Kağıt üzerinde yazan kâr, kâr değildir. Önemli olan cebe giren. Kanaatkâr olmalıyız" dedi. Torun son dönemde kârlılık oranlarında yüzde 10-15'in iyi bir oran olduğunu da ekledi.
SAT-YAP DEVAM ETMEZ
Sat-yap modelinin sürdürülebilir olmadığını belirten Torun, "Satıp kazandığımız parayla iş yapma dönemi devam edemez. Finansman gerektiren yeni modellere geçilmeli" dedi. Gayrimenkul sektörünün bir dönem cazip göründüğünü anlatan Torun, "Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür hesabı. Ama şimdi o dönemde değiliz. Umduğunu bulamayanlar çekiliyor. Maliyet analizini iyi yapan devam ediyor" dedi.
YENİ PROJELER YOLDA
Projede
yaşamın martta başlayacağını belirten Torun, "Projemizde konutun yanı sıra Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, iki okul ve iki adet cami, 50 dönüm koruluk alan ile 5'inci Levent Çarşı yer alıyor" dedi. İstanbul
Mahmutbey yolu üzerindeki Mall of İstanbul'un devamı niteliğinde otel ve rezidans projesine başladıklarını belirten Torun, Beykoz'daki Paşabahçe arsasında ise otel ve altı yalı inşa edeceklerini kaydetti. Torun projede 3 bin 500 metrekarelik bir iskelenin de yer alacağını belirtti.