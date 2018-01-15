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‘Cepte kredi kartına taksit yasağı kalkmalı’

Giriş Tarihi: 15.1.2018
‘Cepte kredi kartına taksit yasağı kalkmalı’
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu () Başkanı , cep telefonu satışında uygulanan kredi kartıyla taksitli satış yasağının kalkması gerektiğini ifade etti. Palandöken, yazılı açıklamasında, taksit sınırlamalarının vatandaşları faizli kredilere yönlendirdiğini belirterek, kredi kartına taksit sınırlamasının ürünlere talebi azaltmadığına işaret etti. Palandöken, Türkiye'de akıllı telefon kullanımının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Cep telefonu satışında kredi kartına taksit imkânı sağlanırsa bankalar yerine esnafımız kazanır. Elektronik eşya satışında kredi kartına taksit sayısı artmalı. Taksit sayısı artırılırsa evlenecek çiftler de satış yapan esnaf da kazanmış olur."
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