Esnaf 2017’de 13 milyar liralık kredi kullandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kooperatifler aracılığıyla 2017'de esnaf ve sanatkara kullandırılan toplam kredi miktarının, geçen yıllardan devirler hariç 13 milyar liraya ulaştığını belirterek, "2002'de 153 milyon lira olan toplam kredi hacmi 85 katına çıktı" dedi. Tüfenkci, yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye Halk Bankası
tarafından 2017'de kullandırılan kredilerde uygulanan faiz indirim oranlarının 2016 sonunda Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendiğini anımsattı. Bu kapsamda, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankası'nca, bankacılık ve kredi mevzuatı çerçevesinde faizsiz veya yüzde 50 faiz indirimli, 5 yıla kadar uzun vadeli kredi imkânı sağlandığını vurgulayan Tüfenkci, şöyle konuştu: "2017 sonu itibarıyla kredi kullanan esnaf ve sanatkâr sayısı 447 bin 854, kredi bakiyesi ise 23.7 milyar lira oldu. Kaybolmaya yüz tutan meslekler kapsamında sıfır faizli kredi kullanan esnaf ve sanatkâr sayısı 161, kullandırım tutarı 4.6 milyon lira, usta girişimci kredisi kullananların sayısı 180, kullandırım tutarı 7.4 milyon lira, 30 bin liraya kadar faizsiz kredi kullananların sayısı 48 bin 768 olarak gerçekleşti."
ÖDENEK MİKTARI ARTIRILDI
Tüfenkci, 2017 mali yılı bütçesine 1 milyar 257 milyon lira ödenek tahsis edildiğini, bu ödeneğin 1 milyar 99 milyon liralık kısmının kullanıldığını söyledi. Kredi ve kefalet kooperatiflerinin
yarım asrı geçen birikimleriyle küçük işletmelerin, esnaf ve sanatkârın sigortası olduğunu dile getiren Tüfenkci, 2018 mali yılı bütçesinde ise 1 milyar 472 milyon lira ödenek ayrıldığını kaydetti.