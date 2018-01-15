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’nin ikinci büyük inşaat şirketi iflas etti

'nin en büyük ikinci inşaat şirketi 'un iflas ettiği açıklandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 18:58 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 19:18
İngiltere’nin ikinci büyük inşaat şirketi iflas etti

'de Balfour Beatty'nin ardından en büyük ikinci inşaat şirketi olan 'un internet sitesinden yapılan açıklamada, şirketin iflas ettiği bildirildi.

Şirket 1,5 milyar sterline ulaşan borcu nedeniyle geçen seneden bu yana mali sıkıntılar yaşıyordu.

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İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, inşaat şirketinin halihazırda yürüttüğü kamu hizmetlerinin devam edeceği bildirildi.

Başbakan Yardımcısı David Lidington, "Şirketin tüm çalışanları işlerine gitmeye devam etmeli. Maaşları ödenmeye devam edecek. Kamu hizmetlerini sürdüren işçilerin halen sürdürmeleri gereken önemli görevleri var." ifadelerini kullandı.

Carillion halihazırda ülkenin raylı sisteminin büyük kısmını oluşturan Network Rail şirketinin altyapı, bakım ve onarım hizmetlerini yürütüyor.

Şirketin 20 bini İngiltere'de olmak üzere küresel operasyonlarında toplam 43 bin kişi çalışıyor.

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İngiltere’nin ikinci büyük inşaat şirketi iflas etti
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