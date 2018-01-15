Nükleer santraller ekonomiye de ‘enerji’ veriyor

Dünyada birçok ülkenin enerji
üretiminde ana faktörlerden biri olan nükleer enerji sadece enerji tüketen vatandaşa veya sanayiciye değil ekonominin geneline de hız veriyor. Yarattığı iş alanları ve istihdam ile nükleer santral
ler büyük bir ekosistemin parçası. Fransız Elektrik Şirketi EDF'ye ait Belleville Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) İletişim Direktörü Thierry Taponard, nükleer santralin, kurulduğu bölgedeki küçük ve orta ölçekli şirketlere önemli iş imkânı sağladığını ve 2025'e kadar bölgeye 2 milyar euro yatırım yapacaklarını belirtti. Nükleer santrallerin bulundukları bölgedeki ekonomik hareketlenmeye destek olduğunu ifade eden Taponard, nükleer tesis sayesinde farklı ülkelerden birçok insanın iş amaçlı olarak bölgeye geldiğini vurguladı. Belleville Belediye Başkanı Patrick Bagot da nükleer santralin kurulmasıyla bölgede nüfusun 10 kat artarak 3 bin 500'e yükseldiğini söyledi.