Otocular elektronik fuarını istila etti

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, elektronik firmalarının yanı sıra otomotivcilerin de büyük ilgisini çekiyor. Las Vegas'ta düzenlenen fuarda birçok otomotiv firması alternatif yakıtlarla çalışan yeni modellerini ve konsept araçlarını sergiledi. Geleceğin otomobil teknolojilerini tanıttı.

ÇİNLİ BYTON ELEKTRİĞİYLE ÇARPACAK

Çinli Byton, elektrikli SUV aracını ilk kez Las Vegas'ta sergiledi. 2019'da ilk olarak Çin'de satışa sunulması beklenen Byton'un fiyatının 45 bin dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Otonom özelliğe de sahip olan aracın menzili ise 500 km.

İKİNCİ HİDROJENLİ MODEL GELİYOR

Hyundai, Las Vegas'ta yeni teknolojileri ve yeni fuel cell otomobili NEXO'yu tanıttı. Kendi kendine park etme özelliğine sahip yeni otomobil, bir depo hidrojen ile 800 km yol katedebiliyor. Aracın her iki yanına yerleştirilen kameralar, geleneksel dikiz aynasını ortadan kaldırıyor.

DOKUZ DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

Fisker'in seri üretime hazır modeli EMotion, CES'de tanıtıldı. 2019'da Amerika'da satışa sunulması beklenen aracın fiyat etiketi 130 bin dolar. Sadece 9 dakikada şarj edilebilen EMotion'un menzili ise 645 km.

ŞEKİLDEN ŞEKLE GİREBİLEN OTOMOBİL

İsveçli Rinspeed, şekilden şekle girebilen "Snap" adlı modelini tanıttı. Aracın şasisi üzerine istenen kasa kolayca yerleştirilebiliyor. Böylece "Snap" bir ticari araçtan otomobile, mobil ofisten toplu taşıma aracına ya da satış mekanına kadar istenen her şekile girebiliyor.

GELECEĞİN OFF-ROAD ARACI

Honda, fuarda yeni teknolojilerini sergiledi. Yapay zeka kullanan 3E-D18 modeli, arama, kurtarma, yangın, inşaat ve tarım dâhil olmak üzere çok sayıda üst yapıyla donatılabilen otonom bir off-road araç olarak öne çıkıyor.

16 ÇEVRECİ MODEL GELİYOR

KIA, CES Fuarı'nda otonom sürüş, bağlanabilirlik ve Eko/Elektrik teknolojilerini tanıttı. 2025'e kadar hibrit, elektrikli ve yakıt hücreli olmak üzere 16 elektrikli model sunmayı hedefleyen marka, fuarda Niro EV Concept otomobilini sergiledi.

AVRUPA'DAN ÖNCE TÜRKİYE'DE YOLLARA ÇIKTI

Japon Honda, Jazz modelini yeniledi. Daha sportif bir tasarıma kavuşan yeni Jazz, yakıt verimliliği ve sürüş keyfini bir arada sunan 130 bg gücünde yeni bir motor seçeneğine de kavuştu. Avrupa ülkelerinden önce Türkiye'de satışa sunulan Jazz'da, Dynamic adı verilen yeni bir donanım seviyesi bulunuyor.

FİAT PRATİCO'YA YENİ MOTOR SEÇENEĞİ

Fiat Pratico, yeni motor seçeneğine kavuştu. Euro 6 normlarını karşılayan, yeni 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel Multijet motor seçeneği, 120 bg güç ve 320 Nm tork değerleriyle Pratico'ya sınıfının en güçlü modeli unvanını kazandırıyor. Pratico, 61 bin 400 TL'den başlayan fiyat etiketine sahip.