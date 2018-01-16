Başbakan Binali Yıldırım
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hizmet binasında düzenlenen 'Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu. Yıldırım, "2017 kolay bir yıl olmadı. Felaket senaryoları üretenler avuçlarını yaladılar. Küresel ve ülke şartlarına rağmen bir mucizeye imza attık. 2017'nin başında kara kara düşünüyorduk. Piyasa daralıyor, nakit sıkıntısı var, esnaf, büyük işletmeler, orta işletmeler hepsi ne yapacağız diye bir umutsuzluk içindeydi. Birçok kararı arka arkaya aldık ve birden bire hava değişti. Üçüncü çeyrekte yüzde 11.2 büyüdük. Bunu tesadüf mü sanıyorsunuz. Alınan önlemlerin sonucudur" dedi.
BİRİN Cİ OLURSAK ŞAŞIRMAYIN
2016'da FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe sonrası Türkiye'nin bir daha ayağa kalkamayacağı ve ekonomisinin iflas edeceğine dair iddialarda bulunulduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Ne oldu? Şimdi de güvenilirlikleri kaybolmasın diye telaşla tersine açıklama yapıyorlar. İnşallah 2017 daha iyi olacak. Yüzde 7 büyüme ile kapatıyoruz. Gelişmiş ülkelerin beş altı katı. Belki de dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinin de üstünde yer alacağız. Birinci olursak şaşmayalım. Bunları niye anlatıyorum, ülkenize güveneceksiniz, geleceğe inanacaksınız" diye konuştu.
İNTERNETE DAHİL OLUN
2.5 milyon esnafı kapsayacak şekilde e-PTT uygulamasına geçtiklerini hatırlatan Yıldırım, "Artık değişimi yakalamamız lazım, babadan, dededen kalan yöntemle devam edersek iş yapamayız. İnternet platformuna esnaflarımızın da dahil olması gerekiyor" dedi. Devletin esnafın önünü açacağını belirten Yıldırım, şöyle konuştu: "Haksız rekabeti ortadan kaldıracağız. Daha çok çalışacağız, üreteceğiz ve tasarruflarımızı artıracağız. Pastayı büyüteceğiz herkes buradan payını alacak. 2002'de esnafın kullandığı krediler 153 milyon TL'ydi. 2017'de 24 milyara çıktı. Esnaf güçlüyse Türkiye ve ekonomi de güçlüdür."
SİZ GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARSINIZ
Bazılarının sesinin gür çıkabileceğini, büyük büyük laflar edebileceğini ancak bu ülkenin yükünü taşımada işgal ettiği yerin hiçbir zaman esnaf ve sanatkarlar gibi olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Siz Türkiye'nin görünmez kahramanlarısınız. Sesi az çıkan, yaptığı işle, hizmetle değeri toplum tarafından anlaşılan en büyük ahilik teşkilatısınız" ifadesini kullandı.