Dolar ne kadar? (16 Ocak 2018)

TL dün dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Dolar/TL dün 3.79 civarında günü tamamlarken bu sabah 3.8220'ye kadar yükselerek 29 Aralık 2017'den beri en yüksek seviyede işlem gördü. Kur saat 0904'te 3.8195/3.9219 seviyesindeydi.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.2509/4.2539, euro/TL ise 4.6823/4.6860 seviyesinde bulunuyor.

Küresel ve jeopolitik gelişmelerin yön verdiği piyasalarda bu hafta Perşembe günkü açıklanacak olan PPK kararları ve Cuma günkü Fitch'in Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesi de izleniyor.

Reuters anketine göre TCMB'nin TL'deki sert değer kaybı ile enflasyondaki yükselişin sürmesini önlemek adına Aralık ayında gerçekleştirdiği 50 baz puanlık geç likidite penceresi (GLP) ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti artışının ardından Ocak ayında kısa vadeli faizleri sabit tutması bekleniyor.

Tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.81, valörde son işlemde yüzde 11.90 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.36 oldu.