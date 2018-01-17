Kanal İstanbul 4 ilçeyi ihya ediyor

İstanbul Boğazı
'na alternatif olarak planlanan Kanal İstanbul
güzergahında yer alan Küçükçekmece
, Başakşehir
, Arnavutköy ve Esenyurt
'ta konut fiyatlarının artışı hız kesmiyor. Endeksa.com'un verilerine göre; son 1 yılda konut fiyatları Esenyurt
'ta yüzde 35, Küçükçekmece
'de yüzde 35, Başakşehir
'de yüzde 19, Arnavutköy
'de yüzde 46 değerlendi. Küçükçekmece'de konut fiyatları son 4 yılda ise yüzde 60
seviyesinde artış gösterdi. Küçükçekmece'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 950 liraya
ulaşırken, ortalama konut fiyatı 315 bin lirayı
buldu. İlçede konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl olarak hesaplandı. Son 4 yıllık konut değer artışı yüzde 44 olan Başakşehir'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 750 lira
, ortalama konut fiyatı 422 bin lira
, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 24 yıl olarak saptandı.
ŞAMPİYON ARNAVUTKÖY
Kanal İstanbul
ile gündeme gelen Arnavutköy, arsa metrekare fiyatlarının diğer bölgelere göre henüz daha düşük seviyelerde olması ve arsa arzının fazlalığı nedeniyle gayrimenkul fiyatlarının en fazla artış gösterdiği ve gelişim potansiyeli en yüksek bölge olarak öne çıktı. Son 4 yıllık konut fiyatı artışının yüzde 127 seviyesinde olduğu ilçede; ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 200 lira,
ortalama ev fiyatı 249 bin lira,
konut yatırımının geri dönüş süresi ise 27 yıl.
Esenyurt'ta da 4 yılda konut fiyatları yüzde 83 artış gösterdi. Ortalama konut metrekare satış fiyatının 2 bin 25 lira
, ortalama ev fiyatının 216 bin lira
olduğu ilçede, konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl olarak hesaplandı.