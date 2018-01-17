Kayyum atanan şirketlerin cirosu arttı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bugüne kadar kayyum olarak görevlendirildikleri şirket sayısının 998 olduğunu ve kayyumluk yapılan şirketlerde bir yılda yaklaşık yüzde 30 civarında ciro artışı sağlandığını bildirdi.

YÜZDE 30 CİROSU ARTTI

TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, "Bugüne kadar kayyım olarak görevlendirildiğimiz şirket sayısı 998'dir. Görevlendirdiğimiz yönetici sayısı ise 326 olup, bunlardan 83'ü TMSF personelidir...Bir grupta birden fazla şirket var ise aynı yönetim kurulu tüm şirketlere vaziyet etmekte, ancak yöneticiler tek bir şirketten huzur hakkı almaktadır. Kayyımlık yaptığımız şirketlerde bir yılda yaklaşık yüzde 30 civarında ciro artışı sağlanmıştır" denildi.

FETÖ'NÜN DEV ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI

Geçen yıl Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından, hükümet darbe girişiminin arkasında bulunduğunu açıkladığı "FETÖ" ile bağlantısı olduğu şüphesiyle aralarında Boydak Holding, Kaynak Holding, Koza İpek Holding, Dumankaya ve Fi Yapı'nın da olduğu birçok şirkete kayyum olarak atanmıştı