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Temsa ve hedef yükseltti

Giriş Tarihi: 17.1.2018
Temsa ve Volvo Trucks hedef yükseltti

Temsa İş Makinaları ile dünyanın önde gelen kamyon üreticilerinden 'ın 'yi kapsayan distribütörlük anlaşmasının birinci yılı değerlendirildi. Toplantıya Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper, Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, Volvo Trucks Başkanı ve yetkililer katıldı. Sabancı Holding'in uluslararası işbirlikleriyle gücüne güç katmaya devam edeceğine değinen Cenk Alper, "Büyük bir değişimin içerisindeyiz. Bu değişim içinde pazar payımızı artırdık" dedi. Volvo Trucks Başkanı Claes Nilsson da, "Türkiye gelişmekte olan ve bizim için büyük önem taşıyan bir pazar. Temsa iş makinaları ile pazarda büyümeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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Temsa ve Volvo Trucks hedef yükseltti
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