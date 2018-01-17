Trabzon’da 10 yıldır kaza yaşanmadı

Uçağın çıkarılması için çalışmalar devam ederken, bölgedeki ekipler, kazık ve dolgu yöntemiyle uçağı sabitleme çalışmalarını hızlandırdı. Trabzon Havalimanı Mülki amiri Numan Hatipoğlu, "Uçağın kaymaması için sabitleme yapıldı. Uçağın bulunduğu yerden mevcut haliyle çıkartılmasına karar verildi" dedi. Trabzon Havalimanı'nda bu zamana kadar hiç uçak kazası yaşanmadığını ifade eden Hatipoğlu, "Bu kaza havalimanı pistinden kaynaklanmıyor. Gerçekleşen trafik onun ispatıdır. Kaza sonrası yapılan spekülasyonlar asılsızdır. Son 10 yılda Trabzon havalimanına inen ve kalkan uçak sayısı 210 bindir" dedi. Hatipoğlu, 18 Ocak'ta uçağın vinçlerle çıkartılacağını belirterek, "Uçak çıkarıldıktan sonra sigorta şirketi inceleme yapacak" dedi.

KAZA KURULU İNCELİYOR

Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmasına yönelik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından inceleme başlatıldı. Pegasus tarafından yapılan açıklamada, uçağın tahliyesinde destek olan yolculara teşekür edildi.