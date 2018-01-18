Çıkmıyoruz

İçeride ve dışarıda Türkiye ile ilgili yaratılmaya çalışılan olumsuz havaya rağmen iki perakende devi Türkiye'den çıkmayacağını ve yatırımlara hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. İspanyol perakende devi Inditex Grubu bünyesinde faaliyet gösteren hızlı moda markası Zara'nın Türkiye pazarından çıkacağına dair ortaya atılan iddialara şirketten yanıt gecikmedi. Zara'dan yapılan açıklamada, kesinlikle Türkiye'den çıkma kararının olmadığı belirtildi. Açıklamada Zara mağaza sayısının da azaltılmayacağı belirtilerek, "Türkiye'deki Zara ve alt markaları pazardan çekiliyor ve mağazalarını kapatıyor haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mağaza kapatmıyoruz aksine yeni mağazalar açıyoruz" denildi. Inditex, Türkiye'de Zara'nın yanı sıra Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque, Tempe markalarına ait mağazalarıyla da faaliyet gösteriyor. Sektörün önde gelen temsilcileri ise sadece geçen yıl 35 mağaza açıp binlerce üreticiyle sözleşme imzalayan ve mağazalarında ciddi istihdam yaratan bir şirketin, üstelik de yüksek kârlar elde ettiği bir pazardan çıkacağının düşünülmesine anlam veremediklerini ifade ettiler.

BU PAZARDA KALICIYIZ, NET

?Türkiye ekonomisine olan güvenin diğer bir göstergesi de ev geliştirme alanında Avrupa'da dev bir zincir haline gelen Alman Praktiker'den geldi. 2013'te Türkiye'deki 9 mağazasını kapatıp pazardan çıkan Praktiker, Hollandalı bir fon tarafından satın alındıktyan sonra yeniden ibresini Türkiye'ye çevirdi. 2014'te Türkiye'ye geri dönen ve 2015'te mağazalaşmaya başlayan marka bu yılı mağaza atak yılı ilan etti. Praktiker Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Yalçın, "Bu yıl yaklaşık 40 milyon dolar yatırımla en küçüğü bin 500 metrekare olmak üzere 15 mağaza açıp yaklaşık 1000 kişilik ek istihdam yaratacağız. Türkiye pazarının potansiyeline olan güvenimiz tam. Şirketi satmak gibi bir hedefimiz de yok. Bu pazarda kalıcıyız, bu net ve çok daha büyüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ BİR NUMARA YAPACAĞIZ

?Praktiker mağazalarının içerisinde ürünleri satılan gruba ait ev tekstili markası Hometown'ı ayrıca mağazalaştıracaklarının altını çizen Yalçın, "İlk mağazamızı da Ankara'da açıyoruz" dedi. Praktiker'ler arasında Türkiye'nin ilk üçte yar aldığını vurgulayan Yalçın, bu yıl bir numara olmak için çalışacaklarını kaydetti. Yalçın, büyümede Doğu illerinin katkısının da büyük olacağını ifade etti.