İTO Başkanı Oran: BES, çalışan, işveren ve devletin ortak projesi, milli ittifakıdır

İTO ve Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Emekliliğiniz için Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor" projesi kapsamında bireysel emeklilik otomatik katılım zirvesi gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında konuşan İTO Başkanı Oran, tasarruf oranları yükseldikçe yatırımlarda milli kaynakların kullanılacağını belirterek, "Kısa vadeli kaynak bulmak kolay ama iş uzun vadeliye gelince yabancı yatırımcıdan medet ummak pahalıya patlıyor." ifadesini kullandı.

BES'in, yüksek faizden kurtulmak için milli tasarrufları artıracak bir işleve sahip olduğunu vurgulayan Oran, şunları kaydetti:

"Bireysel emeklilik sayesinde hem reel kesim hem çalışanlar hem de devletimiz kazanacak. BES, çalışan, işveren ve devletin ortak projesi, milli ittifakıdır. Çalışanlar açısından bakıldığında, BES ikinci bir emeklilik geliri ile bireylerin emeklilikte refah seviyelerini artıracak. BES'te şimdiden milyonlarca çalışanın katkısıyla 80 milyar lirayı aşan bir fona ulaşıldı. Devlet biriktirdiğiniz paranın dörtte birini de sizin hesabınıza ekliyor. Oldukça kazançlı."

"BES'E BU YIL 4,5 MİLYON YENİ KATILIMCI BEKLİYORUZ"

EGM Başkanı Cemal Kişmir de 2018'de en büyük hedeflerinin BES'i insanlara daha iyi anlatabilmek olduğunu belirterek, sisteme bu yıl 4,5 milyon yeni katılımcı beklediklerini bildirdi.

BES'e otomatik katılıma öncelikle 100'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde başladıklarını anımsatan Kişmir, "Şimdi 50-100 arası çalışanı olan iş yerleri sisteme girecek. Temmuz ayından sonra da 10-50 çalışanı olan şirketler sisteme dahil olacak. Otomatik katılım, sistemi tabandan büyütmek amacıyla kuruldu. Bugünkü rakamlar bir sonuç değil, süreçtir. Bu nedenle ulaşılan noktada BES'e başarılı dememiz lazım." değerlendirmelerini yaptı.

Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç ise BES'in otomatik katılım diye yerleştiğini, ancak "iş yeri bazlı emeklilik" demenin daha doğru olacağını kaydetti.

BES'in, emeklilik dönemindeki gelir açığını kapatacak bir çözüm olduğunu anlatan Genç, şunları ifade etti:

"Sisteme bu yıl da kademeler halinde otomatik katılımlar öngörülüyor. 2018'de yeni girişlere ilaveten 1 Ocak 2019'da 5-10 çalışanı olan şirketler de sisteme girecek. Sistemden çıkış oranlarında da gerileme bekliyorum. Getireceğimiz çeşitli tedbirlerle bu yönde bir gelişme olacak. Otomatik katılımın başarıyla uygulandığı ülkelerde sistemden çıkışa karşı yüksek para cezalarıyla caydırma gibi yöntemler var. Yüksek para cezasını doğru bulmadığımız için uygulamadık ancak belli aşamalarda çıkma yasağı da yok. Küçük dokunuşlarla bunu yürütmeye çalışıyoruz. Sigorta camiası olarak bireysel emekliliği daha iyi anlatarak bunun sonraki versiyonlarını da hayata geçirebiliriz."