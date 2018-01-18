Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor

Piyasalarda dikkatler bugünkü TCMB'nin faiz kararına çevrildi. Genel beklenti, kurda düşen volatilite ve enflasyonda düşüş beklentisiyle faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde.

Merkez Bankası Aralık toplantısında GLP faizini %12.25'ten %12.75'e yükseltmişti. Kararın ardından Dolar/TL 3.83'ten 3.89 seviyelerine, euro da 4.53'ten 4.59'lara yükselmişti.

Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıdaki söylemler, piyasalarca yakından izlenecek.

MERKEZ ARALIK TOPLANTISINDA NE YAPMIŞTI?

Merkez Bankası aralık ayı PPK toplantısında politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantlarını sabit tutmuş, geç likidite penceresi (GLP) faizini %12.25'ten %12.75'e yükseltmişti

HANGİ FAİZ NE ANLAMA GELİYOR

Haftalık repo faizi: MB'nin ana fonlama aracı ve politika faizi. Merkez bu oranı uzun süredir kullanmıyor.

Geç Likidite Penceresi: Piyasayı fonlama faizi. Son dönemde MB sürekli bu faizi kullanıyor.

Gecelik borç alma faizi: MB'nin piyasada fazla likidite olduğu durumda taahhüt ettiği asgari faiz. Şu anda hiç kullanılmayan bir oran.

Gecelik borç verme faizi: Bankaların fonlamanın yeterli kalmaması durumunda başvurdukları gecelik fonlama faizi.