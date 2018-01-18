Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor

kararını açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Para Politikası Kurulu ocak ayı toplantısında kararını bugün saat 14:00'da açıklayacak.

Giriş Tarihi: 18.1.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 13:13
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor

Piyasalarda dikkatler bugünkü 'nin kararına çevrildi. Genel beklenti, kurda düşen volatilite ve enflasyonda düşüş beklentisiyle faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde.

Aralık toplantısında GLP faizini %12.25'ten %12.75'e yükseltmişti. Kararın ardından Dolar/TL 3.83'ten 3.89 seviyelerine, euro da 4.53'ten 4.59'lara yükselmişti.

Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıdaki söylemler, piyasalarca yakından izlenecek.

MERKEZ ARALIK TOPLANTISINDA NE YAPMIŞTI?

Merkez Bankası aralık ayı PPK toplantısında politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantlarını sabit tutmuş, geç likidite penceresi (GLP) faizini %12.25'ten %12.75'e yükseltmişti

HANGİ FAİZ NE ANLAMA GELİYOR

Haftalık repo faizi: MB'nin ana fonlama aracı ve politika faizi. Merkez bu oranı uzun süredir kullanmıyor.

Geç Likidite Penceresi: Piyasayı fonlama faizi. Son dönemde MB sürekli bu faizi kullanıyor.

Gecelik borç alma faizi: MB'nin piyasada fazla likidite olduğu durumda taahhüt ettiği asgari faiz. Şu anda hiç kullanılmayan bir oran.

Gecelik borç verme faizi: Bankaların fonlamanın yeterli kalmaması durumunda başvurdukları gecelik fonlama faizi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN