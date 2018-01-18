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Türk markası ’dan milyonlar alacak

METİN CAN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018
Türk markası Twitter’dan milyonlar alacak
Dünyaca ünlü sosyal medya markası , Türkiye'de devam eden '' davasında köşeye sıkıştı. 'periscope' markasının kendilerine tescilli olduğunu belirten Türk şirket İletişim tarafından açılan marka ihlali ile ilgili Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Twitter'ın tüm taleplerini reddetti. Twitter, bu davayı İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davaya karşılık olarak açmıştı. Böylece Twitter'ın Periscope markasını kendi adına tescil ettirmek için 2015 yılından bu yana gösterdiği çabanın sonuçsuz kaldı. SABAH'a konuşan Periskop iletişimin avukatları ise asıl davanın şimdi başladığını ve kendilerine milyonlarca dolarlık tazminat hakkının yolunun açıldığını ifade etti. Twitter'in üç yıla yakın süredir Türkiye'de kendilerine ait olan "periscope' markasını kullandığını ifade eden avukatlar, "Milyonlarca dolarlık cezayla karşı karşıya kalabilir" dedi. Twitter ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

2010'DA KURULDU
Periskop şirketininin 2010'da kurulduğunu belirten avukatlar, "Patent ve isim haklarını aldık. 2015'te Twitter canlı yayın uygulaması Periscope'u çıkardı. Biz de dava açtık" dedi.
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Türk markası Twitter’dan milyonlar alacak
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