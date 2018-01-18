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Türk şirketleri ’a çıkarma yaptı

ve arasında yeni ticaret köprüleri kuran Expo Turkey by Qatar iş fuarı, Katar’ın başkenti Doha’da ikinci kez kapılarını açtı. Katar’ın en büyük fuar merkezi Doha Exhibition and Convention Center'da düzenlenen fuarın açılışı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı H.E. Sheikh Ahmed Bin Jassim Al Thani, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği () Genel Başkanı Abdurrahman Kaan tarafından gerçekleştirildi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 10:21
Türk şirketleri Katar’a çıkarma yaptı

Türk firmalarının çıkarma yaptığı Expo Turkey By Qatar'a sektörlerinin öncüsü şirketlerle birlikte yaklaşık 112 Türk firması katıldı. Fuarın ilk gününde 1600'ün üzerinde ikili iş görüşmesi yapılırken, iki ülke firmaları arasında 60 milyon doları aşan ihracat anlaşmalarına imza atıldı.

Son yıllarda atılan ortak ticari ve ekonomik adımlarla bölgenin yükselen iki ülkesi olarak dikkat çeken ile , iş dünyasının öncü şirketlerini bir araya getiren Expo Turkey by Qatar fuarında buluştu. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen fuara 7 ana sektörden lider firmalar katılırken özellikle Türk gayrimenkul ve inşaat şirketleri Katar'a yoğun ilgi gösterdi.

TÜRK ŞİRKETLERİNE VE ÜRÜNLERİNE KATAR'DA YOĞUN İLGİ

Açılışta konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Katar'a Türk şirketleri adeta çıkarma yaptı. Katar'da Türk mallarına ve şirketlerine karşı büyük bir ilgi var. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi Katarlı mevkidaşlarımız Türk şirketlere öncelik tanıyacaklarını bizzat ifade ettiler. Bununla ilgili zaten firmalarımız görüşüyorlar ve önemli projeler gerçekleştiriyor" dedi.

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı H.E. Sheikh Ahmed Bin Jassim Al Thani ise yaptığı açıklamada, "Katar'ın kapısı Türk şirketlerine her zaman açık. Türk yatırımcıları Katar'a bekliyoruz. Türk şirketlerine ayrıcalık tanıyoruz ve bundan sonraki süreçte yeni ayrıcalıklar için değerlendirmeler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

FUARIN İLK GÜNÜNDE 60 MİLYON DOLARLIK İHRACAT ANLAŞMASI

Geçtiğimiz yıla göre rekor katılımla büyük ilgi gören fuarın ilk gününde 60 milyon doların üzerinde ürün ihracat anlaşması imzalanırken iki ülke arasındaki 5 milyar dolarlık ihracat hedefine yönelik yeni adımlar atıldı.

Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da Türk ve Katarlı iş adamlarına yatırımları artırmaları çağrısında bulundu. Kaan, başta Girişim Sermayesi Fonu ve Tarımsal Yatırım Fonu olmak üzere Türkiye'nin farklı alanlarda sağladığı fırsat ve imkanlarından yararlanılması gerektiğini belirtti. Katar'ın 21 milyar dolar yatırım ile Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldığını söyleyen Abdurrahman Kaan dış ticaret hacmi 25 milyon dolardan 700 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM FIRSATI

Türkiye ve Katar arasındaki stratejik ortaklığa önemli katkı sağlayan 2. Expo Turkey by Qatar bu yıl MÜSİAD'ın ana partnerliğinde Türk Hava Yolları, , TRT World, Emlaktasondakika.com ve Wishne'nin destekleriyle gerçekleşiyor. İki ülke arasındaki yatırımların odağındaki 7 ana sektörden lider firmalar yer alırken, Türkiye'den özellikle gayrimenkul ve inşaat şirketleri 5 milyar dolarlık yatırım fırsatı sunan Katar'a yoğun ilgi gösterdi.

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Türk şirketleri Katar’a çıkarma yaptı
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