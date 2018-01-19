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ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Ocak

Altın fiyatları bugün ne kadar? bugün ne kadar? sorularının yanıtı hep olduğu gibi yine sabah.com.tr'de! Kapalıçarşı'daki durumu yakından itibaren vatandaşlar, 19 Ocak Cuma sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarındaki son durumu haftanın son iş gününde özel olarak araştırmaya başladı. ''Çeyrek ne kadar'' ve " fiyatı ne kadar?" sorularının cevapları ise en çok merak edilen konuların arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar?

Giriş Tarihi: 19.1.2018 08:44 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 08:49
Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Ocak

19 Ocak 2018 Cuma fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında dün yaşanan düşüş yatırım yapan veya yatırım yapacak vatandaşların da ilgisinin artmasına neden oluyor. Altına yatırım yapacak vatandaşlar 19 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 19 Ocak Cuma günü çeyrek , cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Dün itibariyle serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162 liradan alıcı buldu. Çeyrek altın ise 261 liradan alınırken 266 liradan satıldı.

Bugün ise gram altın 161,32 TL'den işlem görürken çeyrek altının alış fiyatı 258,41 satış fiyatı ise 264, 26...

19 OCAK 2018 ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 161,28

Satış: 161,32

Çeyrek Altın

Alış: 258,41

Satış: 264,26

Yarım Altın

Alış: 515,21

Satış: 528,52

Tam Altın

Alış: 1.036,88

Satış: 1.062,69

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.071,00

Satış: 1.081,00

Ata Altın

Alış: 1.065,95

Satış: 1.092,59

14 Ayar Altın

Alış: 92,06

Satış: 92,13

18 Ayar Altın

Alış: 117,90

Satış: 117,99

22 Ayar Bilezik

Alış: 147,29

Satış: 147,40

piyasalar
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Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Ocak
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