Dolar ne kadar? (19 Ocak 2018)

Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyon görünümünün "baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız" değerlendirileceği vurgusu yaparken, bu durum, enflasyonda gelecek aylarda devam etmesi beklenen baz etkisi kaynaklı düşüşe rağmen sıkı duruşun korunacağı algısı yarattı.

TCMB metninde 2017 Aralık'ta "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" şeklindeki ifade Ocak 2018'te, "Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" olarak değiştirildi.

Bu durum TL için pozitif bir hava yaratırken, PPK açıklaması öncesi 3.80 civarında işlem gören dolar/TL dün akşam saatlerinde 3.7582'ye kadar geriledikten sonra bu sabah güne 3.7700 lira seviyesinden başladı. Saat 09.30 itibariyle dolar 3.7775 lira seviyesinde bulunuyor. Açılışın ardından en düşük 3.7610 lira, en yüksek 3.7788 lira seviyesi görüldü.

Euro ise 4.6350 lira seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi 1.2266 seviyesinde.