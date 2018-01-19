Gayrimenkul sektörü satış rekorunu değerlendirdi

İşte gayrimenkul sektörün önde gelenlerinin değerlendirmeleri;

NEF İCRA KURULU BAŞKANI ERDEN TİMUR: TÜRKİYE, 2017'DE KONUT SATIŞINDA AVRUPA BİRİNCİSİ OLDU

"Türkiye'de 2017'de satılan konut sayısı 2016'ya göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 409 bin 314 oldu. Bu sene de Avrupa birincisi olduğumuz bu rakam aslında beklediğimiz bir rekordu. Bunda Türkiye'de oluşan konut ihtiyacının yanı sıra, devletin yasal düzenlemelerle getirdiği teşvikler ve Emlak Konut GYO öncülüğünde ülkemizde ilk kez uygulanan '240 ay vade' gibi kampanyaların da önemli etkisi oldu. Hatırlayın;

Geçtiğimiz sene damga vergisinin sıfırlanması, tapu KDV oranında aşağı yönlü yapılan düzenleme ve tapu harcının düşürülmesi tüketiciler için konut alımında çok büyük bir maliyet avantajı sağladı. Bu yasal düzenlemelerin katkısı ile 500,000 TL tutarında bir konut alımında toplamda 57,500 TL'ye varan yani %10'u geçen bir avantaj sağlanmıştı. Sektörümüz, önemli bir kısmı Eylül 2017'ye kadar süren teşvikler sayesinde üçüncü çeyrekte yüzde 18,7 ile son üç yılın en yüksek büyüme oranını yakaladı. Bu rakamla sanayi büyümesinin önüne geçen inşaat sektörünün yatırımları da yüzde 12 oranında artış gösterdi. Öte yandan Emlak Konut GYO, GYODER ve KONUTDER öncülüğünde başlayan ve bizim de destek verdiğimiz kampanyalar da rekora giden yolda etkili oldu. Bunlardan biri de Türkiye'de ilk kez uygulanan 20 yıl vadeli ve 0,80 faiz oranıyla uygulamaya alınan kampanya idi. Ayrıca yabancıya getirilen KDV muafiyeti de sektörün satışlarına pozitif etki sağladı. Sektörde konut satışı artışını sürdürmeye devam edecektir, sebeplerini ise kabaca şu şekilde sıralayabiliriz:

• TÜİK verilerine göre her sene 600 bin evlilik oluyor ve bunun yüzde 84'ü ilk evlilikten oluşuyor.

• Son 5 yılın ortalamasına göre her sene 125 bin çift de boşanıyor.

• Bunun yanında Eurostat verilerine göre her sene Türkiye'ye 125 bin kişi yurtdışından göçüyor."

DKY İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ DUMANKAYA: SEKTÖRÜMÜZ YENİ BİR REKORA İMZA ATTI

"Sektör olarak 2017'ye hızlı bir giriş yaptık. 2016'nın tüm olumsuzluklarına rağmen büyümesini sürdüren gayrimenkul sektörü, 2017'nin ilk yarısında da maliyetlerdeki artışa ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen büyüme ivmesini sürdürdü. Devam eden gayrimenkul yatırımları, Türk ekonomisine ivme kazandırmaya devam etti. 2017'de satılan konut sayısı 2016'ya göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 409 bin 314 oldu ve bu yılda sektörümüz yeni bir rekora imza attı. Sektör temsilcilerinin kampanyalar oluşturması, hükümetimizin sektörün önünü açan kararlar alması satışlarda artışa katkı sağlamıştır ve sağlamaya da devam edecektir. Gayrimenkul fiyatlarındaki reel artış ile ekonomik büyüme arasında doğrudan bir ilişki olması, sektörün hem büyüme hem de istihdama katkısı lokomotif sektör özelliğini uzun yıllar daha devam ettireceğini gösteriyor "

FUZUL GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI EYÜP AKBAL: REKOR, GENÇ TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİK YAPISINI YANSITIYOR

"Türkiye'de 2017'de satılan konut sayısı 2016'ya göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 409 bin 314 oldu. Bu beklediğimiz bir rekordu. Konjonktürel olarak bölgemizde oldukça sıkıntılı durumlar oluşmuş olsa da, konut satışında kırdığımız rekor, hem ülkemizin potansiyelini, hem oldukça genç olan yaş ortalamamızı hem de ne kadar enerjik bir nüfus olduğumuzu fazlasıyla ortaya koyuyor. Bu konut satış rakamı ile aynı zamanda Avrupa'nın da en fazla konut satan ülkesi konumundayız. Rekorda 2017'deki konut satışlarını uzun vadeli konut kredisinde başlangıç rakamı olan % 25 tutarındaki sermayeyi sağlama zorunluluğu % 20'ye indirilmesi, KDV ve damga vergisi muafiyeti ile birlikte ayrıca konut alımında % 15 devlet desteği uygulanması etkili oldu. Özetle devlet ekonominin en yüksek hızla işleyen çarkının yavaşlamaması için her türlü fedakârlığı yaptı. Ayrıca Emlak Konut GYO öncülüğünde markalı konut üreticilerinin kampanyaları da bu fedakarlığı perçinledi. Keza geçen yıl yabancılara vatandaşlık hakkının yanı sıra getirilen KDV muafiyeti de rakamlara pozitif etki etti. Nitekim yabancıya hem konut satışında hem de cirosal anlamda 2016'ya kıyasla yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme gerçekleşti.

2018'de de 2017 gibi bir rekor istiyorsak bazı önlemler almamız gerekiyor. Bunlardan ilki konut kredi faiz oranlarının yüksekliği. Geçen seneye kıyasla 30 baz puan yukarıdayız. Ayrıca bankalar konut kredisi almak isteyen her 100 tüketiciden 60'ını reddetmeye başladı. Keza geçen sene devletin sektöre verdiği teşvikler bu sene yok. Bu üçü, özellikle finansal araçlara ulaşabilen konut üreticilerinin kendi finansal modellerini geliştirmeye itiyor. Burada da sermayesi güçlü olamayan markalarda orta vadede ciddi riskler oluşabilir. Tüm bunların önüne geçebilecek formül ise 'konutbank'. Tüketiciye az maliyetli ve uzun vadeli konut kredisi verebilirsek, sektörde olası bir çok riski de hedge etmiş oluruz. Bunların etkisiyle Türkiye konut satışında uzun yıllar Avrupa birincisi, OECD üye ülkeleri arasında da ikinci olmayı sürdürecektir."