Kalyon ve Türkerler'e YEKA onayı çıktı

Rekabet Kurulu, Kalyon Enerji Yatırımları AŞ ile Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ arasında, rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi santrali kurmak, işletmek ve elektrik üretimi ile toptan satışı faaliyetinde bulunmak üzere ortak girişim kurulması işlemine izin verdi.

KALYON VE TÜRKERLER'E ONAY ÇIKTI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, YEKA şartnamesi ve sözleşmesi gereğince rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretimi santrali kurmak, işletmek ve elektrik üretimi ile toptan satışı faaliyetinde bulunmak üzere Kalyon Enerji Yatırımları AŞ ile Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ arasında ortak girişim kurulması işlemine izin verildi. Bu kapsamda Siemens Wind Power Rüzgar Enerjisi AŞ tarafından fabrika ve Ar-Ge merkezinin kurulmasına ve işletilmesine menfi tespit belgesi verilmesi kararlaştırıldı.