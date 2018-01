2018’in gözde pazarları Türk ihracatçılarını bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Bugüne kadar Yeni Zelanda'dan Endonezya'ya Avustralya'dan Çin'e kadar dünyanın en bakir pazarlarına ihracat gerçekleştiren KOBİ'ler hızlı ve çevik yapıları sayesinde tıkanan klasik pazarların yerine alternatiflerini açmayı başardılar. Özellikle Afrika ve Körfez bölgelerindeki ticaret trafiği hızla artıyor. Orta sınıfın da geliştiği kara kıtada şu anda alım gücü yüksek 650 milyon kişilik bir pazardan söz ediliyor. Bu bölgede geçen yıl yüzde 39 büyüyen doğrudan yabancı yatırımlar, 225 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımlarda aslan payı gelişmekte olan ülke firmalarına ait. 2018'de ise 350 milyar dolarlık bir yatırım hacmi bekleniyor. İşte 2018'de öne çıkan pazarlar...Kenya son dönemde istikrarı ile öne çıkan afrika ülkeleri arasında gösteriliyor. Türk işletmeler buraya en çok inşaat malzemeleri ve tekstil satıyor. Kenya'nın başkenti Nairobi'ye her yıl Türkiye 'den 2 binden fazla işadamı yatırıma gidiyor. Geçen yıl karşılıklı ticaret 800 milyon doları geçti. Tarım araç ve makineleri, inşaat malzemeleri sulama sistemleri, kauçuktan dış lastikler, tuvalet kâğıtları, ıslak mendil, kâğıt havlu ve mendil, domates salçası, zeytinyağı, margarin, mısır nişastası.Ülkenin Türkiye ile olan ticareti katlanarak artıyor. 2017'de bölgeye olan ihracat yüzde 41 oranında artarak 425 milyon dolara ulaştı. Kamerun 2018'de kara ve demir yollarına 1.5 milyar euro harcamayı planlıyor. Bunun yanı sıra Dünya Ticaret Örgütü ile Kamerun arasında yeni ortaklık anlaşması imzalandı. Bu kapsamda birçok ürüne ithal yolu açıldı.Temizlik maddeleri, ambalaj ürünleri, bisküvi, margarin, makarna, maya, halı -battaniye, konserve gıdalar, domates salçası, ekmek fırını, unlu mamuller.Yaklaşık 2.5 milyon kilometrekare yüzölçümüne sahip bulunan Sudan, Afrika ve Arap Dünya'sının en büyük toprak alanına sahip ülkesi konumunda. Ülke ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olmakla birlikte, son yıllarda hızla gelişen petrol sanayisi ülkede endüstriyel yatırım fırsatlarının önünü açtı.Makineler ve teçhizatları, konserve ürünleri, modern tarım aletleri, konservede gıda ürünleri, makarna, şişelenmiş suGünde 90 bin varil petrol üreten Fildişi Sahili'nin toplam 220 milyon varil petrol rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'nin ülkeye olan ihracatı her yıl çift haneli olarak artıyor. Bölgede tarım ve turizm yatırımlarına ihtiyaç var.Nihai ürünler, fındık, domates salçası, kağıt havlu, tekstil, battaniye, konserve ürünleri, makineler ve teçhizatları, modern tarım aletleri, makarna, şişelenmiş su.Gana 2017'de 700 milyon dolar civarında yabancı yatırım aldı. Türkiye ve Gana arasındaki ticaret hacmi 5 yılda yüzde 150 artarak 750 milyon doların üzerine çıktı.Mayalar, bitkisel yağlar, petrol yağları, inşaat malzemeleri, ilaçlar, temizlik maddeleri, tekstil ürünleri, demir çelik ürünleri, kablolar, otomotiv yan sanayi ürünleri.Son dönemdeki hedef pazarlardan biri de Katar oldu. İlişkilerin artması yönünde atılan en önemli adımlardan birisi olan Expo Turkey By Qatar, 17 Ocak 2018'de ikinci kez kapılarını açtı. İki ülke arasında iki kat artması öngörülen ekonomik ilişkilere paralel olarak, 2. Expo Turkey by Qatar'da, Türk firmaları için önemli işbirliği fırsatları oluştu.Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere inşaat, bilişim, makine, gıda, sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer aldığıı 2. Expo Turkey by Qatar'a bu yıl yaklaşık 110 Türk firması katıldı. Katar ile Türkiye'yi bölge ekonomisinin iş birliği merkezi haline dönüştürmeyi hedefleyen Expo Turkey by Qatar Fuarı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkarılmasına katkı sağlarken, diğer yandan ortak yatırımlara zemin hazırlayarak dost ve kardeş ülke Katar'ı bir ticaret kapısı olarak konumladı.