Deri sektörü gözünü ABD pazarına dikti

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracat
çıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, sektörde 2017 yılında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Sektör olarak 2017 yılı içerisinde yeni pazarlara açıldıklarını vurgulayan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, "Sektör olarak 2017 yılı içerisinde 186 ülkeye gerçekleştirdiğimiz 1,5 milyar dolarlık ihracat ile bir önceki seneye göre yüzde 9 artış yakaladık. Mevcut pazarlarımıza ihracatımızı artırdığımız gibi çeşitli projelerle yeni pazarlara da açılmaya başladık. 2017, bir önceki yıla göre kapasite kullanım oranlarımızdan, ihracatımızın kilogram başı değerine kadar her anlamda pozitif bir yıl oldu. Gerçekleştirmiş olduğumuz ihracatın da katma değeri her geçen gün artıyor. Bu sene Türkiye'nin genel ihracatından aldığımız pay yüzde 1 civarında olduğu gibi dünya deri ticaretinden aldığımız pay da yüzde 1 civarında. Her iki alanda da bu payı artırabilmek için katma değeri yüksek ürün ihraç etmemiz, kapasite kullanım oranımızı ve yeni açıldığımız pazarlarda ki payımızı artırmamız şart. Sektör olarak bunu başarabilecek kapasitedeyiz" dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin sektörün en büyük ithalatçısı olduğuna vurgu yapan Şenocak, sözlerine şöyle devam etti: "2017 senesinde dünyanın en büyük ithalatçısı olan Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatımız yüzde 15 artmış durumda olmasına rağmen bizim bu pazardan aldığımız pay yüzde 1 bile değil. Bu nedenle Amerika'yı çok önemsiyoruz ve burada Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) projesi içerisinde yer almak için hazırlıklarımızı tamamladık ve firmalarımız müracaatlarını yaptı. İDMİB'e bağlı 20 firma orada ofislerini kuracaklar. Bu pazardan aldığımız pay ne kadar büyürse ihracatımız da o kadar artacak. Bunu başarabilecek gücümüz var. Ayrıca ayakkabı sektörümüz için diğer bölgelerin yanında Afrika'yı da çok önemsiyoruz. Burada Türkiye için büyük bir pazar var ve bu pazardan yeteri kadar pay alamıyoruz. Girişimlerimiz bu yönde devam ediyor. Ekonomi bakanlığının destekleriyle Ur-Ge projeleri ile Avrupa, Amerika ve Afrika'ya 2018 yılı bizim için bir atılım yılı olacak". LOKOMOTİF PAZAR RUSYA'YA İHRACAT YÜZDE 72 ARTTI
Rusya ile ikili ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmelerin ihracata etkisini vurgulayan Şenocak, "Sektörümüz için Rusya lokomotif pazar olma özelliğini 2017 yılı içerisinde de sürdürdü. İki ülke arasında yaşanan olumlu siyasi gelişmeler ihracatımıza da direkt yansıyor. Rusya'ya 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 195 milyon dolar ihracat ile bir önceki seneye göre yüzde 72'lik bir artış kaydettik. Rusya pazarına her geçen gün katma değeri daha yüksek ürünler ihraç ediyoruz. İtalya'ya 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 87 milyon dolarlık ihracat ile yüzde 17 gibi bir artış yakaladık. Bir pazara girdiğimizde rakip ülkelerden bizi ayrıştıran yönümüzün uygun fiyat olduğu dönemler artık eskide kaldı" dedi.