Dizi ihracatında 2018 hedefi birincilik

140'tan fazla ülkede gösterilen Türk dizileri, yıllık 350 milyon doların üzerinde ihracat
rakamlarına ulaşarak büyük başarıya imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, özellikle son 10 yıllık dönemde önemli bir sıçrama yapan Türk dizi sektörü, bu konudaki ihracat oranlarında da ABD'nin ardından ikinci sıraya yerleşti. 2018 hedefi ise birincilik. Türk dizilerinin ihraç edildiği bölgelerin başında Orta Doğu ve Kuzey afrika ülkeleri (Mena) geliyor. Bu bölgeyi sırasıyla Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Asya, ABD ve Latin Amerika ülkeleri takip ediyor. Sinema Genel Müdürlüğü tarafından sektörden alınan bilgiler ışığında oluşturulan verilere göre, bugüne kadar en fazla ihraç edilen diziler arasında "Adını Feriha Koydum", "Gümüş", "Fatmagül'ün Suçu Ne", "Ezel" ile "Kara Sevda" yer alıyor. Türkiye ile dünyada 60'ı aşkın ülkede yayınlanan, masalsı bir aşkın konu olarak işlendiği, Burak Özçivit ile Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı, Zerrin Tekindor, Kaan Urgancıoğlu, Burak Sergen gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı "Kara Sevda", Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Dizi" ödülünü alarak Türkiye'ye büyük bir gurur da yaşatmıştı. Yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı, başrollerini Beren Saat ve Engin Akyürek'in paylaştığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisi yayınlandığı 2010-2012 yılları arasında Türk seyircisinin de büyük beğenisini kazanırken, 2009-2011 yılları arasında ekrana gelen, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ile 2013'te vefat eden ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz'in yer aldığı Ezel dizisi de fenomen olmuştu. Vahide Perçin, Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı "Adını Feriha Koydum" dizisinde, kapıcı Zehra'nın kızının üniversite sınavında ülkenin seçkin üniversitelerinden birini burslu olarak kazanması ve bundan sonra içine düştüğü kişilik bunalımı işlenmişti. Kıvanç Tatlıtuğ ile Songül Öden'in oyunculuğuyla 2005-2007 yılları arasında ekrana gelen "Gümüş" dizisinde de herkesin kalbine dokunan bir aşk hikayesi konu edilmişti. HEDEF 1 MİLYAR $
Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Yusuf Gürsoy, özellikle 2010'dan itibaren Türk dizi sektörünün baş döndürücü bir gelişme gösterdiğine dikkati çekti. Türk dizi ve televizyon yapım sektöründe üretilen markaların dünya pazarında rekabet gücünün artmasının istihdamı da olumlu etkilediğine dikkati çeken Gürsoy, dizilerin izlendiği ülkelerde yarattığı olumlu havanın, Türkiye'nin uluslararası platformlarda taraf olduğu karar süreçlerinde önemli destekler bulmasına katkı sağladığını aktardı. Gürsoy, "2023 hedefimiz 1 milyar doları aşan dizi ve televizyon yapımı ihracatı. Dünyanın bütün ülkelerinde Türkiye'de üretilen diziler, televizyon yapımları beğeniyle karşılık bulacaktır" dedi.