İngiltere ve Fransa arasına köprü önerisi

Birleşik
Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson
, İngiltere
ve Fransa
arasına dev bir köprü yapılmasını önerdi. Proje gerçekleşirse yapılacak köprü dünyadaki en büyüklerden biri ve Manş Tüneli'nden sonra iki ülkeyi bağlayan ikinci karayolu bağlantısı olacak. The Daily Telegraph
'ın haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iki ülkenin birbirlerine "kırmızı halı uzatması" gerektiğini söylemesinin ardından Johnson bu fikri ortaya attı. Macron'la Anglo-French zirvesinde önceki gün bir araya gelen Dışişleri Bakanı, dünyanın en büyükleri arasındaki iki ekonominin yalnızca tek bir demiryoluyla birbirine bağlı olmasını "gülünç" olarak nitelendirdi ve Macron'a köprü teklifini sundu. Macron da olumlu yanıt verdi. The Daily Telegraph Boris Johnson'ın başlangıçta bir araç tüneli fikrini savunduğunu şimdi de köprü fikrinin bir seçenek olabileceğini düşündüğünü iddia etti. MALİYETİ YER BELİRLEYECEK Birleşik Krallık
2019'da Avrupa Birliği'nden ayrılacak olsa da, Avrupa ve Birleşik Krallık coğrafi olarak birbirine çok yakın olmaya devam edecek. Bu aşamada sadece bir fikir olan köprü için henüz resmi bir öneri yapılmadı. Habere göre Johnson, köprü inşasının masraflarını özel bir şirketin üstleneceği bir yöntem kullanılması gerektiğini düşünüyor. Öte yandan uzmanlar, bu köprüyü inşa etmenin çok da kolay olmayacağına dikkat çekiyor. Business Insider
'daki habere göre, köprünün fizibilitesi tam konumunun neresi olacağına göre değişebilir. İngiltere ve Fransa arasında yer alan Manş Denizi
'nin genişliği en dar noktası olan Strait of Dover'da 32 kilometreyken, genişlik 241 kilometreye kadar çıkıyor.