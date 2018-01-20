Konutta çifte rekor

Üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyürken, yılın tamamını yüzde 7 civarında bir performansla kapatması beklenen Türkiye ekonomisinin lokomotifliğini üstlenen konut sektöründe, 2017'de tarihi rekorlara imza atıldı. Hükümetin sektöre sağladığı yasal teşviklerin yanı sıra, Emlak GYO'nun öncülüğünü üstlendiği kampanyalar ve artan yabancı ilgisi, konut satışlarında rekoru getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde 2017'de satılan konut sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5.1 artarak 1 milyon 409 bin 314 oldu.

SAATTE 160 KONUT SATILDI

Günde ortalama 3 bin 861 konut satılırken, saatte ortalama 160 konut el değiştirdi. Yabancılara yapılan konut satışları ise önceki yıla kıyasla yüzde 22.2 artarak 22 bin 234'e yükseldi. Böylece konut satışında yerli ve yabancılarda tüm zamanların rekoru kırıldı. Geçen yıl yaşanan yüksek artışı değerlendiren sektör temsilcileri arsa maliyetlerinin ve faizlerin düşürülmesi, devlet teşvikleri ile kampanyaların sürmesi, bankaların konut kredisi taleplerine olumlu dönmesinin yanı sıra yeni finansal çözümlerin gerçekleşmesi durumunda bu yıl da satışlardaki yükselişin süreceğini tahmin ediyor. 2017'nin ilk çeyreğinde 5.6, ikinci çeyreğinde 5.5 büyüyen inşaat sektörü, üçüncü çeyrekte yüzde 18.7 ile üç yılın en yüksek büyümesini yakaladı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Konut satışlarında İstanbul 238 bin 383 konut ile en yüksek paya (yüzde 16.9) sahip oldu. Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların 473 bin 99'u ipotekli, 936 bin 215'i ise diğer satış türünde gerçekleşti. Yabancılara konut satışında da ilk sırayı 8 bin 182 konutla İstanbul aldı. Irak vatandaşları 2017'de Türkiye'den 3 bin 805 konut satın aldı. Geçen yıl erkekler 837 bin 928, kadınlar 409 bin 453 konut sahibi olurken, 29 bin 178 konut ortaklaşa alındı. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, devletin ekonominin en yüksek hızla işleyen çarkının yavaşlamaması için her türlü fedakârlığı yaptığını belirterek, Emlak Konut GYO öncülüğündeki markalı konut üreticilerinin kampanyalarının da bu fedakârlığı perçinlediğini kaydetti.

SATIŞLAR 10 YILDA ÜÇ KAT ARTTI

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Özen Kuzu da, son 10 yılda konut satışlarının 3 katına çıktığını belirterek, "Kanal İstanbul, Yeni Havalimanı gibi mega projeler yabancıyı ülkemize çekiyor" dedi.

LOKOMOTİFLİĞİ SÜRDÜRECEK

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, yabancıya konut satışlarının düzenli bir biçimde arttığına işaret ederek, "2018'de de bu ivmenin artarak süreceği kanaatindeyiz. Yabancıya satıştaki yükseliş, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine katkısının devam ettiğinin en önemli göstergesi" yorumunu yaptı. Elmas, 2018'de gayrimenkul sektörünün yüzde 5 büyüyeceği öngörüsünde bulunarak, "2017'de Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdüren gayrimenkul sektörü 2018'de de lokomotif olmayı sürdürecek. Alternatif finansman modellerinin gelişmesiyle orta ve alt gelir grupları da konut satın alma imkânı bulacak. Gayrimenkul sertifikası için biz de elimizi taşın altına koyacağız" dedi.

SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇILDI

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, 2016'nın tüm olumsuzluklarına rağmen büyümesini sürdüren gayrimenkul sektörünün 2017'nin ilk yarısında da maliyetlerdeki artışa ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen büyüme ivmesini sürdürdüğünü söyledi. Dumankaya, "Devam eden gayrimenkul yatırımları, Türk ekonomisine ivme kazandırmaya devam etti. Sektör temsilcilerinin kampanyalar oluşturması, hükümetimizin sektörün önünü açan kararlar alması artışa katkı sağladı" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADA

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Türkiye'nin bu satış verileriyle Avrupa birincisi olmayı sürdürdüğünü söyledi. Timur, "Bu rekorda Türkiye'de oluşan konut ihtiyacının yanı sıra, devletin yasal düzenlemelerle getirdiği teşvikler ve Emlak Konut GYO öncülüğünde ülkemizde ilk kez uygulanan '240 ay vade' gibi kampanyalar etkili oldu" diye konuştu.