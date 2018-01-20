Rekorların yılı olacak

Türkiye'nin ticari partnerleri ile ilişkileri ve ihracat
ı geçtiğimiz yıl tarihin en yüksek ikinci seviyesine taşındı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının dış ticaret
verilerine göre, 2017'de ihracat bir önceki yıla göre yüzde 10.22 artarak 142 milyar 532 milyon dolardan 157 milyar 94 milyon dolara çıktı. Bu dönemde ithalat da yüzde 17.92 artışla 198 milyar 576 milyon dolardan 234 milyar 156 milyon dolara yükseldi. Buna göre, geçen yılın aralık ayında ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8.59, ithalat da yüzde 27.68 arttı. Söz konusu dönemde ihracat 12 milyar 783 milyon dolardan 13 milyar 881 milyon dolara, ithalat da 18 milyar 368 milyon dolardan 23 milyar 452 milyon dolara çıktı. İHRACATTA 1 NUMARA ALMANYA
Ülkeler bazında aralık ayında en fazla ihracat 1 milyar 314 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 832 milyon dolarla İngiltere ve 775 milyon dolarla İtalya izledi. En fazla ithalat ise 2 milyar 191 milyon dolarla Almanya'dan gerçekleşti. Bu ülkeyi 2 milyar 122 milyon dolarla Çin, 1 milyar 917 milyon dolarla Rusya izledi. Dış ticaret verileri aylık bazda değerlendirildiğinde, geçen ay en fazla ihracat yapılan fasıl 2 milyar 100 milyon dolarla 'motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğerleri', 1 milyar 318 milyon dolarla 'kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları', 859 milyon dolarla 'elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme verme cihazları' olarak belirlendi. DIŞ TİCARET HACMİ YÜKSELDİ
Aralıkta dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19.85 yükselerek, 31 milyar 151 milyon dolardan 37 milyar 334 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 71.36 artışla 9 milyar 571 milyon dolar olarak hesaplandı. Aralık 2016'da dış ticaret açığı 5 milyar 585 milyon dolar seviyesindeydi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da Aralık 2016'da yüzde 69.6 iken geçen yılın aynı ayında yüzde 59.2 oldu.