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Reyting şirketleri patinaj yapıyor

Fitch İstanbul ofisini kapattığını açıklarken Cumhurbaşkanı da reyting şirketlerine tepki gösterdi: Bunlar ideolojik yaklaşım içerisinde patinaj yapıyor. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz ya öğreteceğiz

Giriş Tarihi: 20.1.2018
Reyting şirketleri patinaj yapıyor
Fitch'in İstanbul ofisini kapatma kararı aldığını açıklamasından bir saat sonra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) nezdinde kurulacak 'Donör Fonu'na ilişkin işbirliği anlaşması imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı reyting şirketlerine sert eleştirilerde bulundu. 'nin bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının ideolojik yaklaşımlarından kurtulamadığını anlatan Erdoğan, "Bunlar yine ideolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hâlâ Türkiye'nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz ya bu işi öğreteceğiz" dedi.

ESKİ TÜRKİYE YOK
Bir zamanların IMF kapısı önünde borç bekleyen Türkiyesi'nin artık geride kaldığını söyleyen Erdoğan, "Yabancı yatırımcıların gelmekten çekindiği o eski Türkiye, artık geçmişte kalmış acı bir hatıradır. Türk ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 11 büyüdü. 2017'yi yüzde 7 civarında bir büyümeyle noktalayacağımızı görüyoruz. 2018'de büyümeyi asla geriye düşürmeden kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu konuda kararlılığımız tamdır" diye konuştu.


İmza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, EBRD Başkanı Suma Chakrabarti ile yetkililer de hazır bulundu.

YATIRAN KAZANIR
15 Temmuz'daki darbe girişiminin, bölgedeki çalkantıların ve dünya finans sistemindeki sorunların Türk ekonomisini etkilemediğini dile getiren Erdoğan, "Hamdolsun Türk ekonomisi 2017'de dünyanın en çok büyüme kaydeden ekonomilerinin başında yer aldığına göre, bütün sıkıntılara rağmen, 2018 çok daha farklı olacaktır" dedi.



KAYNAKLARIN 5'TE BİRİ TÜRKİYE'YE
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de EBRD'nin yıllık kaynağının yüzde 18'ini Türkiye'de kullandığını belirterek, "Neredeyse kaynakların 5'te biri Türkiye'ye kullandırılıyor" dedi. Şimşek, bu anlaşmanın Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu söyledi. EBRD ile yapılan anlaşmayla Türkiye bankaya fon sağlayıcı oldu. Sağlanan fonun ilk etapta Türkiye'de sosyal yaşama dair projelerde kullanılması öngörülüyor.

10 MİLYAR EURO
EBRD'nin 2009'dan bu yana Türkiye'ye yaklaşık 10 milyar euro finansman sağladığını belirten Erdoğan, "Türkiye, son 3 yıldır EBRD'nin en fazla yatırım yaptığı ülke konumunda. EBRD'nin Türkiye'deki başarı hikâyesinin arkasında şüphesiz ki birçok unsur bulunuyor. Bunların başında ülkemizin sunduğu iş ortamıyla birlikte dinamik gelişime açık ve üretken bir özel sektöre sahip olmamız geliyor. Diğer bir destekleyici unsurun ise EBRD'yle ülkemiz arasındaki etkin işbirliği olduğunu belirtmek isterim" değerlendirmesini yaptı.

KALKINMA YARDIMLARI ÇEŞİTLENİYOR
Anlaşmayla EBRD ile Türkiye arasındaki işbirliğinin yeni bir safhaya taşındığını dile getiren Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu: "Kurduğumuz bu fonla kalkınma yardımları politikamızı daha da çeşitlendiriyoruz, kendi belirlediğimiz sektör ve ülkelerde kalkınma yardımları yapmaya devam ediyoruz." Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkelerinden birinin Türkiye olduğunu söyleyen Erdoğan, "Eğer bunu milli gelire oranla alırsak Türkiye 1 numaradır" dedi.
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Reyting şirketleri patinaj yapıyor
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