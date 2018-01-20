Reyting şirketleri patinaj yapıyor

Fitch'in İstanbul ofisini kapatma kararı aldığını açıklamasından bir saat sonra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) nezdinde kurulacak 'Donör Fonu'na ilişkin işbirliği anlaşması imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
reyting şirketlerine sert eleştirilerde bulundu. Türkiye
'nin bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının ideolojik yaklaşımlarından kurtulamadığını anlatan Erdoğan, "Bunlar yine ideolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hâlâ Türkiye'nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz ya bu işi öğreteceğiz" dedi. ESKİ TÜRKİYE YOK
Bir zamanların IMF kapısı önünde borç bekleyen Türkiyesi'nin artık geride kaldığını söyleyen Erdoğan, "Yabancı yatırımcıların gelmekten çekindiği o eski Türkiye, artık geçmişte kalmış acı bir hatıradır. Türk ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 11 büyüdü. 2017'yi yüzde 7 civarında bir büyümeyle noktalayacağımızı görüyoruz. 2018'de büyümeyi asla geriye düşürmeden kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu konuda kararlılığımız tamdır" diye konuştu.
İmza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, EBRD Başkanı Suma Chakrabarti ile yetkililer de hazır bulundu. YATIRAN KAZANIR
15 Temmuz'daki darbe girişiminin, bölgedeki çalkantıların ve dünya finans sistemindeki sorunların Türk ekonomisini etkilemediğini dile getiren Erdoğan, "Hamdolsun Türk ekonomisi 2017'de dünyanın en çok büyüme kaydeden ekonomilerinin başında yer aldığına göre, bütün sıkıntılara rağmen, 2018 çok daha farklı olacaktır" dedi. KAYNAKLARIN 5'TE BİRİ TÜRKİYE'YE
Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek de
EBRD'nin yıllık kaynağının
yüzde 18'ini
Türkiye'de kullandığını
belirterek,
"Neredeyse kaynakların
5'te biri
Türkiye'ye kullandırılıyor"
dedi. Şimşek,
bu anlaşmanın
Türkiye tarihinde
bir ilk olduğunu
söyledi. EBRD ile
yapılan anlaşmayla
Türkiye bankaya
fon sağlayıcı oldu.
Sağlanan fonun ilk
etapta Türkiye'de
sosyal yaşama dair
projelerde kullanılması
öngörülüyor. 10 MİLYAR EURO
EBRD'nin 2009'dan bu yana Türkiye'ye yaklaşık 10 milyar euro finansman sağladığını belirten Erdoğan, "Türkiye, son 3 yıldır EBRD'nin en fazla yatırım yaptığı ülke konumunda. EBRD'nin Türkiye'deki başarı hikâyesinin arkasında şüphesiz ki birçok unsur bulunuyor. Bunların başında ülkemizin sunduğu iş ortamıyla birlikte dinamik gelişime açık ve üretken bir özel sektöre sahip olmamız geliyor. Diğer bir destekleyici unsurun ise EBRD'yle ülkemiz arasındaki etkin işbirliği olduğunu belirtmek isterim" değerlendirmesini yaptı. KALKINMA YARDIMLARI ÇEŞİTLENİYOR
Anlaşmayla EBRD ile Türkiye
arasındaki işbirliğinin
yeni bir safhaya
taşındığını
dile getiren Cumhurbaşkanı,
şöyle
konuştu: "Kurduğumuz
bu fonla
kalkınma yardımları
politikamızı
daha da çeşitlendiriyoruz,
kendi
belirlediğimiz
sektör ve ülkelerde
kalkınma yardımları
yapmaya
devam ediyoruz."
Dünyanın en fazla
insani yardım
yapan ülkelerinden
birinin Türkiye
olduğunu söyleyen
Erdoğan, "Eğer
bunu milli gelire
oranla alırsak
Türkiye 1 numaradır"
dedi.