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Reyting şirketleri patinaj yapıyor Fitch İstanbul ofisini kapattığını açıklarken Cumhurbaşkanı da reyting şirketlerine tepki gösterdi: Bunlar ideolojik yaklaşım içerisinde patinaj yapıyor. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz ya öğreteceğiz

Giriş Tarihi: 20.1.2018