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Son dakika: 'nın finans kaynağına darbe

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara, göçmen ve akaryakıt kaçaklığı yapan bir çeteyi çökertti. Çetenin yasadışı yollardan elde ettiği yüksek miktardaki geliri bölücü terör örgütü ’ya aktardığı tespit edildi.

Giriş Tarihi: 20.1.2018 13:02 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 13:08
Son dakika: PKK'nın finans kaynağına darbe

polisi, geçtiğimiz Haziran'da yapılan bir operasyonda gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden yola çıkarak kaçakçılık şebekesinin peşine düştü. Araştırmalarda çetenin sadece kaçak sigara değil, aynı zamanda insan ve akaryakıt kaçakçılığı da yaptığı tespit edildi.

KAÇAKÇILIKTAN ELDE ETTİĞİ GELİRİN BİR BÖLÜMÜNÜ PKK'YA AKTARDIĞI BELİRLENDİ

Takip sırasında çete üyelerine yönelik düzenlenen ara operasyonlarda 400 bin 500 paket kaçak sigara, 52 bin 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Çete üyesi 197 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yabancı uyruklu 161 kişi kurtarıldı. Kaçak sigara ve akaryakıt malzemelerin taşındığı 2 tekne, 1 kamyon, 2 kamyonet ve 3 tankere de el konuldu. Çetenin kaçakçılıktan elde ettiği gelirin bir bölümünü 'ya aktardığı belirlendi.

YÖNETİCİ VE ÜST DÜZEY 48 İSMİ BELİRLENDİ

Yapılan takip ve ara operasyonlarda elde edilen tespitlerin ardından, suç örgütünün elebaşı, yönetici ve üst düzey 48 ismi belirlendi. Önceki sabah harekete geçen ekipler İstanbul ve 4 ayrı ilde 50 adrese operasyon düzenledi. Çete elebaşları B.E. yardımcıları Y.I, M.C.D. ve A.S.'nin de aralarında bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin "Örgütlü Halde Kaçakçılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme veya Üye Olma" ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından sorgulandığı bildirildi.

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Son dakika: PKK'nın finans kaynağına darbe
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