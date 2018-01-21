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İlk kez kullanılan Milli 'lar Afrin'de görevde

'nın Afrin'deki terör örgütü /'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk kez yeni geliştirilmiş teknolojilerle Milli 'lar da görev yapıyor.

Giriş Tarihi: 21.1.2018 20:26 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 20:44

Türk Slı Kuvvetleri, Afrin'deki terör örgütü /'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başlattı. Mehmetçik terör yuvaları bir bir yok ederken teröristler kaçacak yer arıyor.

'nın harekatta kullandığı envanterinde ise Milli İHA'lar önemli yer kaplıyor. Afrin harakatında ilk kez yeni geliştirilmiş tekonolojilerle Milli İHA'lar da görev başında.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yeni geliştirilen İHA'ların fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar, attığı tweette paylaştığı fotoğrafla birlikte "İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yeni geliştirdiğimiz teknolojiler ile Milli İHA'larımız Afrin'de görev başında. Teknik ekibimizle birlikte TSK'mize destek olmak maksadıyla sahadayız." ifadelerini kullandı.

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İlk kez kullanılan Milli İHA'lar Afrin'de görevde
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