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İstihdama nükleer dopingi Türkiye’nin yatırım için gün saydığı temiz ve güvenli elektrik üretimi için geri sayım başladı. Ekonomiye büyük katkı sunacak olan santraller, istihdama da doping etkisi yapacak