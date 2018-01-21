İstihdama nükleer dopingi

Hükümet, yakın vadede özel sektör işbirliği ile inşa edeceği 3 nükleer santralle Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandıracak. Santraller inşa edilecekleri bölgenin ekonomi, sanayi, nüfus, eğitim ve sosyal düzeyinin yanı sıra istihdamına da büyük katkı sunacak. Enerji Bakanlığı
bir grup gazeteci ile Fransa'daki nükleer santrallere gezi düzenleyerek, santrallerin bulunduğu bölgelere sunduğu katkıları yerinde inceledi. Fransa, 19 Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) 58 reaktörden, elektrik ihtiyacının yüzde 77'sini karşılıyor. Nükleer santrallerin kurulduğu bölgeye inşa edilen otel, restoran, konut ve okullar da ülke ekonomisine fayda sağlıyor. Toplam 28 milyon 300 bin tüketiciye kesintisiz ve temiz elektrik sağlayan santrallerde 132 bin 107 kişi istihdam ediliyor. Paris'in 200 kilometre güneyinde 350 kişilik bir kasabaya inşa edilen Belleville NGS, kurulduğu bölgeye nüfus göçünü 10'a katlamış. Belleville Belediye Başkanı Patrick Bagot, bu yatırımla bölgede iş imkânı ve istihdamın arttığını söyledi. Santral çevresinde yaşayan insanların güvenliği ile ilgili bilgi veren Bagot, "Burada yaşayan insanların güvenlik endişesi yok. Çoğu santralde çalışıyor. Yerel bilgilendirme komitemiz insanları sürekli bilgilendiriyor" dedi. YURTDIŞINDAN BİLE GÖÇ ALIYOR
Santralin Kurumsal İletişim Direktörü Thierry Taponard ise santral ve çevresindeki orta ölçekli şirketlere yıllık ortalama 30 milyon euroluk iş imkânı sunduklarını belirterek, santralin 2025'e kadar 2 milyar euro yatırım yapacağını söyledi. Taponard, tesis sayesinde farklı ülkelerden birçok insanın çalışmak için bölgeye geldiğini vurguladı. Flamanville nükleer santraline 5 kilometre uzaklıkta yer alan Les Pieux'in Belediye Başkanı Jacques Lepetit ise bölgede, nükleer santrallerle beraber yeni limanlar, demir ve karayolları ile altyapı tesisleri inşa edildiğini insanların hayat standardının yükseldiğini anlattı. Atık tesisine 27 kilometre uzaklıkta bulunan ve 5 nesildir bağcılık ile şampanya üretimi yapan bir çiftçi de üretimlerinde herhangi bir kalite ya da verim düşüklüğü olmadığını belirtti. 'BÖLGEMİZDE NÜKLEER KARŞITI KİMSE YOK'
Fransa'da
nükleer santrallerin kurulduğu bölgede kalkınma ajansları kuruluyor. Cosne Bölgesi Kalkınma Ajansı Direktörü Claude Martin, "2000'den bu yana bölgede 40 yeni işletme faaliyete geçti. Burada nükleer karşıtı yok" diye konuştu. Derin Jeolojik Bertaraf Laboratuvarı yakınındaki Joinville Kasabasının Belediye Başkanı Bertrand Ollivier da bölge için bu tesisin yeni olduğunu kaydederek, "Tesislerin getirdiği avantajlar var. Her bir vilayet 30 milyon euro alıyor" dedi