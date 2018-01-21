‘Mazlumların umuduyuz’

MÜSİAD
ve Kızılay
; Arakan, Etiyopya ile Suriye'deki ihtiyaç sahiplerinin yararına "Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak" temalı program düzenledi.
İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.
Kızılay başta olmak üzere, MÜSİAD gibi hayra koşan, hayırda yarışan kuruluşların Türkiye'nin mazlumlara uzanan kolları olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: "Elimiz 15 yıldır Afrika'nın üzerinde. Somali'yi bir çok güvenlik tehdidine rağmen defalarca ziyaret ettik. Keza daha önce hiç bir Cumhurbaşkanının, devlet başkanının gitmediği ülkelere gittik. Çok şükür ki Afrika halklarının kalbini, güvenini kazandık."
Türkiye'nin milli gelire oranla dünyada en çok insani yardım yapan ülke olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Aslında bu şaşırtıcı değil. Leyleklerin beslenmesi için vakıf kuran, yoksul genç kızlara çeyiz hazırlamayı sorumluluk olarak gören bir kültürün mirasçıları için bu hiç sürpriz değildir" dedi.
Geceye katılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık da Erdoğan'a, Suriyeli ve Arakanlı çocukların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisine yazdıkları mektupları hediye etti.