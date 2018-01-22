‘Carlos’ların savaşı kızıştı

Otomotiv dünyasında bugüne kadar görülen en büyük rekabet iki Fransız devinin başındaki Carlos Ghosn ile Carlos Tavares arasında yaşanıyor. Uzun yıllar birlikte çalışan bu iki adaşın yolları üç yıl önce tatsız bir şekilde ayrıldı. Renault Grubu Başkanı Carlos Ghosn, grubun iki numaralı ismi Carlos Tavares'i işten çıkarınca, "Carlos"ların savaşı başladı. 2014'te PSA Grubu'nun başına geçen Carlos Tavares, tüm mesaisini Carlo Ghosn'u alt etmek için harcıyor. Çinli Dongfeng Grubu'yla ortaklık yapan Tavares, nakit akışı sağlayarak PSA'nın mali durumu iyileştirdi. Satış adetlerini artırdı. Şimdi ise "Push to Pass" stratejisiyle Renault Grubu'nu geçmeye hazırlanıyor. 2017 sonuçlarına göre Tavares, bu hedefine biraz daha yaklaştı. Renault Grubu ile PSA Grubu arasındaki farkı 128 bin 992 adede indirdi. Renault Grubu, 2017'de 3 milyon 761 bin 634 adet satış gerçekleştirdi. Yüzde 2.3 büyüyen pazarda Renault Grubu (Lada dahil), binek+hafif ticari dünya satışlarında yüzde 8.5'lik bir artış kaydetti. Grubun pazar payı 0.2 puan artış ile yüzde 4 olarak gerçekleşti. PSA Grubu ise 2017'de 3 milyon 632 bin 642 araç satışı gerçekleştirdi. 2016'ya göre yüzde 15.4 artış elde etti. Push to Pass stratejisinin açıklandığı günden bu yana dört yıl üst üste büyüme trendini sürdürdü.

KAVGANIN FİTİLİNİ TV RÖPORTAJI ATEŞLEDİ

Carlos Tavares ile Carlos Ghosn arasında yaşanan kavganın fitilini bir televizyon röportajı ateşledi. Tavares, röportajda Carlos Ghosn'un Renault'dan ayrılana kadar, kendisinin emekli yaşının geleceğini söyledi. Yani Carlos Ghosn olduğu sürece Renault'nun başına geçemeyeceğini ima etti. Amacının bir otomotiv firması yönetmek olduğunu anlattı. Bu röportajı izleyen Carlos Ghosn, Tavares'e "Başkan olmak istiyormuşsun, umarım başka bir şirkette bunu başarırsın" diyerek, Tavares'in işine son verdi.