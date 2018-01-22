Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak, "Tüm dünyanın gündeminde ilk sırada yer alan operasyonu hamdolsun başarıyla yürütürken, ekonomiye en küçük olumsuz yansıması olmayacak" dedi.

TÜRKİYE HEMEN TOPARLANIP 2023 HEDEFLERİNE ODAKLANABİLİYOR

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşsizlikte tek haneye girdiğimizde ülkemiz barış ülkesi olur mu? Sevgi ülkesi olur mu? Olur. Mesele bu. İşsiz insanlara iş vermek, işsiz vatandaşlara kapılarına açmak... Bu dünyada bundan daha güzel ne olabilir? Türkiye bölgesel ve küresel krizlerin arasında ekonomisi için kendisine korunaklı bir alan oluşturmayı başarmıştır. Türkiye hemen toparlanıp 2023 hedeflerine odaklanabiliyor" dedi.

Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına sert tepki

"BUNLARDA YÜZ YOK Kİ, ÖZÜR DİLESİNLER"

Geniş bir cephede bu şekilde fiili mücadele yürütürken, ekonomiyi de asla ihmal etmediklerini, etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, ekonomideki hedeflere ulaşmak için gereken her türlü tedbiri aldıklarını, her türlü adımı attıklarını bildirdi. Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı büyük krizlere bakıldığında, hepsinde de siyasi istikrarsızlıkla birlikte ekonomik zayıflığın rol oynadığını gördüklerini belirtti.

Erdoğan, 3,5 milyar dolarlık manipülasyonlarla ekonomisi alt üst edilebilen bir ülkenin, siyasi ve diplomatik bakımdan etkin güç haline gelebilmesinin, elbette mümkün olmadığına işaret ederek, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları açıklamalara falan sakın ha aldanmayın. Bunlar tamamen adeta birer siyaset kurumu gibidir. Bunlar kendilerine göre siyasi kararlar vermek suretiyle Türkiye'yi çökerteceklerini zannediyorlar. Onlar ne denli aleyhte açıklamalar yaptıysa işte büyüme açıklandı, 11,1. Dünyada bir numara neresi? Türkiye. Ne oldu? Hani kredi derecelendirme kuruluşları? Özür dilediler mi? Yok. Bunlarda yüz yok ki, özür dilesinler." dedi.

IMF BİZDEN 5 MİLYAR DOLAR BORÇ İSTEDİ, ARKADAŞLAR 'VERELİM Mİ' DEDİLER, 'VERİN' DEDİM?

Geçen 15 yılda demokrasiyle birlikte ekonomiyi de ayağa kaldırmanın mücadelesini verdiklerini vurgulayan Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:

"Attığımız her adımda önümüze akıl almaz engeller çıkartıldı. Hani Nasreddin Hoca'nın 'parayı veren düdüğü çalar' hikayesi var ya, işte onu biz bizzat yaşadık. Ülkemize hibe bile değil, kredi veren yani faizle borç veren kuruluşların seçilmiş hükümeti bir kenara bırakıp devleti yönetmeye kalktıklarını gördük. Hani benim o meşhur Davos hikayem var ya, orada IMF'nin başındaki adam gelmiş bize akıl veriyor. 'Ya sen paranı alıyor musun?' dedim, alıyorsun. 'Sen paranı almak için adamlarını gönder, siyaset dersen bu ülkeyi yöneten benim, ülkeyi siz yönetemezsiniz' dedim. Ondan sonra o da siyasete soyundu ama pek dayanamadı, gönderdiler. Ve 2013 bizim IMF ile işimiz bitti. Bütün borç 23,5 milyar dolar ödendi ve Türkiye yoluna şimdi kararlı bir şekilde devam ediyor. Bir de daha sonra bizden 5 milyar dolar da borç istediler. Arkadaşlar 'verelim mi' dediler, 'verin' dedim. Baktılar ki Türkiye kararlı, sonra vazgeçtiler. Elhamdülillah, Rabbim bizlere bunu da gösterdi."

2013'TE MİLLİ GELİR 950 MİLYAR DOLARA KADAR ÇIKTI, GEZİ İLE TARİHİNİN EN BÜYÜK SALDIRI DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK

Erdoğan, 2013'te milli gelirin 950 milyar dolara kadar çıktığını, bu rakamı biraz daha yukarı çektiklerinde gelişmekte olan ülkeler sınıfından, gelişmiş ülkeler sınıfına geçme yolunun çoğunu da kat etmiş olacaklarını aktardı.

İşte tam bu noktada Türkiye'nin Gezi olaylarıyla tarihinin en büyük saldırı dalgalarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Erdoğan, bu hadiseler zincirinin bugüne kadar geldiğinin ifade etti.

Buna rağmen darbe girişimi gibi bir felaketin yaşandığı 2016 yılını dahi 863 milyar dolarlık milli gelirle ve 2,9 büyüme oranıyla kapattıklarını dile getiren Erdoğan, 2017 yılının ilk 3 çeyreğinde yüzde 7,4'lük büyüme oranına ulaşıldığı düşünüldüğünde, milli gelirin de buna uygun bir artışla yeniden hedeflere yaklaştıran bir seviyeye geleceğine dikkati çekti.

İhracatın 16 yıl önce 36 milyar dolar olduğunu anımsatan Erdoğan, şimdi 158 milyar doların aşıldığını, turizmin de yeniden toparlandığını aktardı.

İstihdam konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçenlerde yapılan bir toplantıda istihdam konusunda "gelin şu istihdamda her bir girişimcimiz, yatırımcımız bir defa bu oranı ikiye çıkarıversin" dediğini hatırlattı.

BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE YAKLAŞIK 20 MİLYARLIK DÖVİZ TÜRK LİRASINA ÇEVRİLDİ

Bunun en çarpıcı örneğinin 15 Temmuz darbe girişimi olduğuna işaret eden Erdoğan, darbe gecesi sabaha kadar tankların, helikopterlerin, uçakların, silahların karşısında aslanlar gibi mücadele eden vatandaşların, ilk iş gününden itibaren döviz bürolarına akın ettiğini, birkaç ay içerisinde yaklaşık 20 milyarlık dövizin Türk lirasına çevrildiğini hatırlattı.

"Bu millet asil bir millet, bu millet karakterli bir millet. Kendi parasını belirleyici bir para konumuna getirmek çok önemli bir şey." diyen Erdoğan, artık yerli ve milli parayla uluslararası ticarete başlandığını, bunun çok önemli olduğunu dile getirdi.

YERLİ VE MİLLİ PARAYLA ULUSLARARASI TİCARETE BAŞLADIK

Erdoğan, savunma sanayisinde, enerji sektöründe bunun adımlarının atılmaya devam ettiğini belirterek, "Şimdi ülke adı vermeyeceğim, inşallah yakın bir zamanda onu da duyacaksınız. Ciddi manada, yoğun bir şekilde bu rakamlar devreye giriyor. Türk lirası, uluslararası bir para birimi olarak devrede olacak. Aynı şekilde o ülkelerin parası da." diye konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan, S-400'lerle ilgili Rus rublesiyle bir kredi aldığını anımsatan Erdoğan, aradaki güvenin, ekonomik güvenin, iki ülkeyi farklı yerlere taşıdığını vurguladı. Erdoğan, "İnşallah bu süreç, çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecek." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE EKONOMİDE GÜÇLÜ OLDUĞU BİR DÖNEMDE

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, "Bugünlerde tüm dünya gündeminde ilk sırada yer alan tarihi bir operasyonu hamdolsun, inşallah başarıyla yürütürken bunun ekonomimize en küçük olumsuz yansıması olmayacaktır." dedi.

Türkiye'nin, ekonomide güçlü olduğu bir dönemde bu adımı attığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Herkes, Türkiye'nin güvenlik konusundaki hassasiyetleri için, demokrasisinden taviz vermediği gibi ekonomisini de aynı titizlikle koruma iradesine sahip bir ülke olduğunu biliyor. Ankara Sanayi Odası'nın bu toplantısı vesilesiyle girdiğimiz tüm mücadelelerde desteklerini yanımızda bulduğumuz iş dünyamıza teşekkür borcumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülkesini seven, milletine aşkla, sevgiyle, samimiyetle hizmet eden, 2023 hedeflerimize gönülden bağlı, kendi geleceğini, devletinin geleceğinden ayrı görmeyen iş adamlarımızla birlikte inşallah daha nice zaferlere birlikte yürüyeceğiz."

Erdoğan, iş adamlarıyla dünyayı karış karış gezdiklerini, her ülkenin potansiyelini en azami derecede kullanabilecekleri yolları, yöntemleri araştırdıklarını, güçlü bağlantılar kurduklarını dile getirdi.

İLERİ GERİ KONUŞAN HİÇ KİMSEYE ALDIRMIYORUZ

İş adamlarının kazancının, Türkiye'nin kazancı olduğunu bildikleri için bu konuda ileri geri konuşanlara aldırmadıklarını vurgulayan Erdoğan, siyaset diplomasisini, ekonomi diplomasisiyle taçlandırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bugün verilecek ödüllerin, 2017'nin ödülleri olduğunu hatırlatan Erdoğan, bunun, firmaların 2016 performansını da yansıttığını söyledi. Erdoğan, şunları ifade etti:

"Ülkemizin en zor yılında böyle bir gayret ortaya koyan firmalarımızın, 2017'yi çok daha iyi şartlarda tamamladıklarına inanıyorum. İçinde bulunduğumuz yıl, sizlerden daha fazla gayret, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat, daha fazla atılım bekliyorum. Bırakınız durmaya, yavaşlamaya dahi tahammülümüzün olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Milletler, ihtiyaçları olduğu dönemlerde kendileri için fedakarlık yapanları, en ön safta mücadele edenleri asla unutmaz, bunu böyle bilelim. Biz de ülkesi ve milleti için daha çok üretecek olan hiçbir sanayicimizi, daha çok koşturacak olan hiçbir ticaret erbabımızı unutmayacağız."

İŞ DÜNYASINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUM

İş dünyasını yakından takip ettiğini dile getiren Erdoğan, 2018'de gözünün yine iş dünyasının üzerinde olacağını kaydetti. Erdoğan, "Aldığım her güzel haber gibi her üzüntü verici gelişme de zihnimde ve kalbimde yerini alacaktır. Ben sizlere güveniyorum." diye konuştu.

Çığ altında kalarak şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dileyen Erdoğan, "Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.